Hotely a penzióny na Slovensku navštívilo v júni pol milióna hostí

Bratislava 11. augusta (TASR) - Celková návštevnosť hotelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v júni 2023 dosiahla 543.000 osôb. Predstavovalo to medziročný nárast o takmer 11 %, pričom pokračoval trend rýchlejšieho rastu počtu cudzincov. Ubytovacím zariadeniam na Slovensku v júni chýbalo ešte 11 % návštevníkov, aby dosiahli vysoké hodnoty turisticky rekordného roka 2019. Platilo to pre všetky kraje SR s výnimkou Trnavského, ktorý ako jediný už prekonal predpandemickú úroveň počtu cudzincov aj rezidentov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



K tomu, aby ubytovacie zariadenia dosiahli čísla ako v rovnakom období roka pred pandémiou, chýbalo ubytovateľom ešte 67.000 návštevníkov. "Počet nocí, ktoré hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu, dosiahol 1,3 milióna a bol o deväť percent vyšší než pred rokom. Priemerná doba pobytu predstavovala 2,5 noci," uviedol ŠÚ.



Viac ako dve tretiny z celkového počtu ubytovaných, teda 348.000 osôb, tvorili domáci návštevníci. Medziročne ich nárast mierne presiahol štyri percentá, ale do predpandemických čísiel júna 2019 chýbalo ešte päť percent domácich návštevníkov.



Návštevnosť rástla vo všetkých krajoch s výnimkou Košického, ktorému sa v júni počet návštevníkov medziročne mierne znížil. Najvyššiu návštevnosť domácich hostí zaznamenala v júni turisticky významná trojica krajov - Žilinský, Prešovský a Bratislavský. Spolu tieto tri kraje tvorili takmer dve tretiny domácej návštevnosti.



Ubytovacie služby počas júna na Slovensku využilo aj 195.000 zahraničných návštevníkov, čo predstavuje 24-% medziročný nárast návštevnosti. V absolútnych číslach najviac cudzincov navštívilo Bratislavský (81.000), Žilinský (28.000) a Prešovský kraj (26.000). Spolu tieto tri kraje tvorili 70 % celkovej zahraničnej návštevnosti.



V súhrne za prvý polrok 2023 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,6 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast počtu návštevníkov o 33 %. Počet cudzincov medziročne vzrástol viac než o polovicu, domáca návštevnosť sa zvýšila takmer o štvrtinu.



Ubytovacie zariadenia dosiahli v druhom štvrťroku 2023 tržby (bez DPH) v hodnote 132 miliónov eur, čo predstavuje 28-% medziročný nárast. "Spomedzi regiónov najvyššie tržby dosiahol cestovný ruch v Bratislavskom, Prešovskom a v Žilinskom kraji, tieto tri kraje vytvorili 60-% podiel z tržieb v SR. Vo všetkých krajoch vytvorila nadpolovičnú väčšinu tržieb domáca klientela, s výnimkou Bratislavského kraja, kde až 66 % tržieb ubytovateľov vytvorili cudzinci," priblížil ŠÚ.



V súhrne v druhom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4612 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 69.000 izieb a 192.000 lôžok. Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 26,7 %, využitie izieb 32,9 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii 62.000 izieb a 143.000 stálych lôžok.