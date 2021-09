Hotely a penzióny navštívilo v júli viac hostí ako za prvý polrok 2021

Bratislava 22. septembra (TASR) - Hotely a penzióny navštívilo v júli viac hostí ako za celý prvý polrok 2021 Cestovný ruch na Slovensku podporili najmä domáci návštevníci, bolo ich o niečo viac ako pred rokom a súčasne o šestinu viac ako v rovnakom období pred pandémiou. Napriek tomu nevykryli dvojtretinový prepad hostí zo zahraničia, preto aj celková júlová návštevnosť bola nižšia o takmer 18 % ako pred dvomi rokmi. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku v júli 2021 navštívilo takmer 585.000 osôb, návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach 1,8 milióna nocí. Medziročne dosiahla návštevnosť počas prvého prázdninového mesiaca rast o 2,5 %, ale v porovnaní so situáciou v rovnakom období pred pandémiou (oproti júlu 2019) bol počet hostí nižší o 17,9 %.



Služby hotelov, penziónov či ďalších ubytovacích zariadení pred rokom využil približne rovnaký počet hostí a pred dvoma rokmi, to bolo rekordných 712.000 osôb. Počet prenocovaní tiež zaostával, prvý mesiac prázdnin pred dvoma rokmi dosiahol o štvrtinu vyššie hodnoty (takmer 2,4 milióna nocí) ako v súčasnom roku.



Z pohľadu ôsmich regiónov si medziročne v počte návštevníkov polepšili štyri kraje, ale prekonať hodnoty z obdobia pred pandémiou sa podarilo len v jednom a to v Žilinskom kraji. Bol to jediný región, ktorému výrazne zvýšený počet domácich návštevníkov pomohol vykompenzovať stále len tretinovú návštevnosť cudzincov. Celková júlová návštevnosť Žilinského kraja bola o 3 % vyššia ako návštevnosť v rovnakom období spred dvoch rokov.



Návštevnosť aj v júli tohto roka naďalej tvorili najmä domáci turisti s 83-percentým podielom na celkovej návštevnosti (485.000 osôb). Najviac domácich turistov navštívilo Žilinský kraj (134.000 osôb), Prešovský kraj (102.000 osôb) a Banskobystrický kraj (71.000 osôb). Súčasne v piatich krajoch bola návštevnosť domácich turistov vyššia aj ako v rovnakom období pred pandémiou. Nárast sa pohyboval od 8,8 % v Banskobystrickom kraji po 44,6 % v Žilinskom kraji.



Ubytovacie služby využilo 99.500 zahraničných návštevníkov s takmer 278.000 prenocovaniami, návštevnosť bola o 31,8 % horšia ako pred rokom, keď sa cestovný ruch vyrovnával s dosahmi prvej vlny pandémie. V porovnaní s rokom 2019 ide o dvojtretinový výpadok zahraničnej návštevnosti, vtedy ubytovanie počas júla využilo 297.000 zahraničných návštevníkov.



V súhrne za mesiace január až júl roku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 1,13 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 40 % a súčasne pokles o 68 % voči 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 prepad počtu cudzincov dosiahol 87 % a pri domácich návštevníkoch 57 %.