Hotely v Česku majú za sebou rekordný rok, investori minuli milióny
Vysoký dopyt by mal pokračovať aj v tomto roku.
Autor TASR
Praha 22. marca (TASR) - České hotely predstavujú pre investorov stále atraktívnejší tovar. Potvrdil to minulý rok, v ktorom do nich vložili peniaze aj veľké biznisové skupiny ako PPF. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield vlani zmenilo majiteľa 16 hotelov v rekordnej celkovej hodnote 764 miliónov eur. Informoval o tom server novinky.cz.
Vysoký dopyt by mal pokračovať aj v tomto roku. Investori majú pripravené peniaze na nákupy, navyše, v poslednom období sa im zlacneli úvery.
„Na českom trhu vidíme najmä rastúcu silu domácich investorov, čo posilňuje atraktivitu trhu aj jeho dlhodobú perspektívu. To všetko sa prejavuje v pokračujúcej investičnej aktivite s viacerými prebiehajúcimi transakciami v celkovej hodnote blížiacej sa k pol miliarde eur,“ povedal Nicolas Horky, ktorý v Cushman & Wakefield vedie tím, ktorý sa zaoberá hotelovými transakciami.
Minuloročný výsledok tradične podporila najmä Praha. V českom hlavnom meste sa predalo 13 hotelov.
Atraktivitu českých hotelov posilňuje ich dobrá kondícia. Rastie obsadenosť izieb, pričom podľa Bořivoja Vokřínka, partnera a vedúceho výskumu v oddelení hotelových nehnuteľností Cushman & Wakefield, hotely v Prahe už dosahujú obsadenosť viac než 80 % počas šiestich mesiacov v roku. Hotelierom sa tak darí zvyšovať ceny za ubytovanie, čo sa pozitívne premieta do ich ziskovosti.
