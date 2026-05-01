Hotely: Vstup SR do Hotelstars Union je dôležitý pre klasifikáciu
AHRS nedávno predstavila návrh na zavedenie európskeho systému hodnotenia a označovania hotelov Hotelstars Union.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Vstup Slovenska do Hotelstars Union (Únia hotelových hviezd) znamená významný míľnik pre slovenské hotelierstvo. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) to označila za dôležitý krok k zavedeniu jednotnej, transparentnej a medzinárodne porovnateľnej klasifikácie hotelov.
„Systém založený na spoločných európskych kritériách posilňuje dôveru hostí, zvyšuje kvalitu služieb a prináša jasné pravidlá pre podnikateľské prostredie,“ informovala AHRS.
Na 11. valnom zhromaždení Hotelstars Union v írskom Corku, kde Slovensko prijali oficiálne ako 22. člena, asociáciu zastupovali jej prezident Marek Harbuľák a 2. viceprezidentka Veronika Dic Šiklová.
„Prechod z pozície pozorovateľa na 22. člena Hotelstars Union je silným znakom európskej spolupráce, dôvery a spoločných štandardov kvality v hotelovom priemysle,“ uviedol na portáli Hotelstars Union jej prezident Markus Luthe.
„Od roku 2019 pozorne sledujeme prácu Hotelstars Union ako pozorovateľská krajina. Prijatie ako člena predstavuje pre nás logický a významný míľnik,“ poznamenal Harbuľák. Zavedenie spoločných kritérií podľa neho posilní zabezpečenie kvality a zároveň zvýši medzinárodnú porovnateľnosť hotelov na Slovensku.
AHRS nedávno predstavila návrh na zavedenie európskeho systému hodnotenia a označovania hotelov Hotelstars Union. Zámerom je priniesť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov aj návštevníkov v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality. Zároveň avizovala pilotné overovanie tohto systému vo vybraných hoteloch. Výsledky chce predstaviť na najväčšom odbornom podujatí v sektore HORECA, konferencii 18. až 20. mája v Jasnej.
Hotelstars Union v Corku zároveň vyzvala cestovateľskú rezervačnú platformu Booking.com, aby ukončila zavádzajúce zobrazovanie hotelových hviezd v Európe a zobrazovala len oficiálne udelené hodnotenia. „Súčasná prezentácia hodnotenia hotelov na platforme podkopáva dôveru spotrebiteľov. Táto manipulácia s hviezdami sa musí skončiť,“ vyzval Luthe. Spotrebitelia podľa neho musia mať možnosť spoľahnúť sa na to, že hviezdičkové hodnotenia majú význam a relevantnosť všade.
V Corku bolo aj 92. valné zhromaždenie Asociácie hotelov, reštaurácií a kaviarní v Európe HOTREC s účasťou lídrov hotelierstva a gastronómie z vyše 30 krajín Európy. „Diskusie sa zamerali na kľúčové výzvy sektora - rastúce náklady, reguláciu, digitalizáciu, udržateľnosť a nedostatok pracovnej sily. AHRS tak aj na európskej úrovni aktívne prispieva k formovaniu podmienok pre konkurencieschopný a udržateľný HORECA sektor,“ priblížila AHRS.
„Systém založený na spoločných európskych kritériách posilňuje dôveru hostí, zvyšuje kvalitu služieb a prináša jasné pravidlá pre podnikateľské prostredie,“ informovala AHRS.
Na 11. valnom zhromaždení Hotelstars Union v írskom Corku, kde Slovensko prijali oficiálne ako 22. člena, asociáciu zastupovali jej prezident Marek Harbuľák a 2. viceprezidentka Veronika Dic Šiklová.
„Prechod z pozície pozorovateľa na 22. člena Hotelstars Union je silným znakom európskej spolupráce, dôvery a spoločných štandardov kvality v hotelovom priemysle,“ uviedol na portáli Hotelstars Union jej prezident Markus Luthe.
„Od roku 2019 pozorne sledujeme prácu Hotelstars Union ako pozorovateľská krajina. Prijatie ako člena predstavuje pre nás logický a významný míľnik,“ poznamenal Harbuľák. Zavedenie spoločných kritérií podľa neho posilní zabezpečenie kvality a zároveň zvýši medzinárodnú porovnateľnosť hotelov na Slovensku.
AHRS nedávno predstavila návrh na zavedenie európskeho systému hodnotenia a označovania hotelov Hotelstars Union. Zámerom je priniesť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov aj návštevníkov v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality. Zároveň avizovala pilotné overovanie tohto systému vo vybraných hoteloch. Výsledky chce predstaviť na najväčšom odbornom podujatí v sektore HORECA, konferencii 18. až 20. mája v Jasnej.
Hotelstars Union v Corku zároveň vyzvala cestovateľskú rezervačnú platformu Booking.com, aby ukončila zavádzajúce zobrazovanie hotelových hviezd v Európe a zobrazovala len oficiálne udelené hodnotenia. „Súčasná prezentácia hodnotenia hotelov na platforme podkopáva dôveru spotrebiteľov. Táto manipulácia s hviezdami sa musí skončiť,“ vyzval Luthe. Spotrebitelia podľa neho musia mať možnosť spoľahnúť sa na to, že hviezdičkové hodnotenia majú význam a relevantnosť všade.
V Corku bolo aj 92. valné zhromaždenie Asociácie hotelov, reštaurácií a kaviarní v Európe HOTREC s účasťou lídrov hotelierstva a gastronómie z vyše 30 krajín Európy. „Diskusie sa zamerali na kľúčové výzvy sektora - rastúce náklady, reguláciu, digitalizáciu, udržateľnosť a nedostatok pracovnej sily. AHRS tak aj na európskej úrovni aktívne prispieva k formovaniu podmienok pre konkurencieschopný a udržateľný HORECA sektor,“ priblížila AHRS.