Hotely: Zvýšenie DPH za ubytovanie na 23 % zničí domáce hotelierstvo

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) za ubytovanie zo súčasných 10 na 23 % zničí domáce hotelierstvo, zahraničných návštevníkov presmeruje do susedných krajín, obmedzí domácu spotrebu a okreše počet pracovných miest. Upozornila na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v súvislosti s konsolidačným opatrením vlády. Vo štvrtok o tom informoval generálny manažér AHRS Martin Novotný.



"Ubytovacie zariadenia stále pociťujú ťarchu vysokých cien energií a extrémny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. HoReCa sektor upozorňuje, že toto opatrenie zdecimuje domáce hotelierstvo. Zahraničných návštevníkov presmeruje do susedných krajín, značne obmedzí spotrebu domácich a okreše počet pracovných miest, podiel investícií do inovácií či skvalitňovania služieb v HoReCa sektore," uviedol Novotný.



Doplnil, že zvýšením DPH za ubytovanie na 23 % bude mať Slovensko druhú najvyššiu sadzbu zo všetkých členských štátov EÚ. Vyššiu sadzbu majú už len v Dánsku. Novotný upozornil, že toto zvýšenie DPH bude po pandémii, energetickej a inflačnej kríze "poslednou ranou" pre sektor. Slovenské ubytovacie zariadenia tak podľa Novotného budú mať problém konkurovať okolitým štátom, kde je daň nižšia.



Asociácia má výhrady aj k rozdielnym sadzbám DPH pre stravovanie a ubytovanie. "Oddeľovať služby stravovania a ubytovania rozdielnou sadzbou DPH je viac ako amatérske. Tieto služby cestovného ruchu sú úzko previazané a je nemiestne deliť podnikateľov v cestovnom ruchu na dva tábory, pričom v mnohých prípadoch sa pri ubytovaní a stravovaní bavíme o jednej osobe," uviedol viceprezident AHRS Patrik Bočkay. Ubytovatelia sa zhodli, že plošné zvýšenie dane za ubytovanie bude pre mnohé podniky likvidačné a nepomôže to ani štátnemu rozpočtu, ktorého príjmy tým klesnú.



Zamestnávatelia združení v AHRS kritizovali, že sa o kľúčových zmenách v sektore dozvedeli z tlačových konferencií a nie za spoločným stolom s vládou. Zástupcov Ministerstva financií SR a Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR žiadajú o stretnutie. "Myslíme si, že MCRŠ neplní svoju úlohu, na ktorú bolo zriadené, a nevidíme jeho úlohu, ktorú by malo zohrávať pri zastupovaní potrieb sektora na ďalších ministerstvách a vláde. Podnikatelia nemôžu byť rukojemníkmi mocenských bojov vládnucich strán a znášať následky nekompetentného vedenia štátu," uzavrel Bočkay.