Hoval dostane na výrobu tepelných čerpadiel stimul 8 miliónov eur

Bratislava 24. mája (TASR) - Spoločnosť Hoval dostane štátnu investičnú pomoc vo výške osem miliónov eur na rozšírenie svojej produkcie v Istebnom v okrese Dolný Kubín o výrobu tepelných čerpadiel. V rokoch 2022 až 2027 spoločnosť preinvestuje viac ako 53 miliónov eur a plánuje vytvoriť minimálne 450 pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda. Investičná pomoc bude vo forme úľavy na dani z príjmu.



Zámerom je diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobu tepelných čerpadiel, niektorých ich komponentov a zriadenie technologického centra v Istebnom. Vo výrobe má vzniknúť 450 pracovných miest a sedem v uvedenom centre.



V rámci nových pracovných miest vo výrobe bude 26 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, 401 so stredoškolským a 23 so základným. V technologickom centre budú nové miesta pre zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.



Vo výrobe investor plánuje vynaložiť minimálne 53,2 milióna eur na budovy, stroje, prístroje a zariadenia. V technologickom centre chce investovať najmenej 520.000 eur na uvedený majetok a aspoň 66.000 eur na licencie.



Centrum má vyvíjať technológie tepelných čerpadiel simuláciou a vývojom softvéru a hardvéru pre výrobu. Ďalej má overovať a testovať prototypy automatizovaných výrobných liniek. Týka sa to spájkovania, nitovania a skrutkovania podzostáv či kompletnej montáže komponentov pre tepelné čerpadlá, klimatizačné systémy a podobné zariadenia. V centre plánujú používať autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty, umelú inteligenciu, priemyselný internet vecí a simuláciu. Ukončenie prác Hoval predpokladá v septembri 2027 a dosiahnutie plnej kapacity predpokladá v decembri 2030.