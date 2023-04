Hoval investuje najmenej 53,76 mil. eur a vytvorí 457 pracovných miest

Bratislava 11. apríla (TASR) - Spoločnosť Hoval v rokoch 2022 až 2027 zainvestuje minimálne 53,76 milióna eur v Istebnom v okrese Dolný Kubín. Firma plánuje vytvoriť 457 pracovných miest v rokoch 2022 až 2030 najmä vo výrobe tepelných čerpadiel. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Zámerom je diverzifikácia existujúcej prevádzkarne na výrobu tepelných čerpadiel a zriadenie technologického centra v Istebnom. Vo výrobe má vzniknúť 450 pracovných miest a sedem v uvedenom centre.



V rámci nových pracovných miest vo výrobe bude 26 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, 401 so stredoškolským a 23 so základným. V technologickom centre budú nové miesta pre zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.



Vo výrobe investor plánuje vynaložiť minimálne 53,2 milióna eur na budovy, stroje, prístroje a zariadenia. V technologickom centre chce investovať najmenej 520.000 eur na uvedený majetok a aspoň 66.000 eur na licencie.



Investor požaduje investičnú pomoc úľavou na dani z príjmov v celkovej nominálnej hodnote osem miliónov eur. Intenzita investičnej pomoci dosahuje 10,42 %. Žiadosť podala firma vlani 11. októbra a naposledy sa upravila v tom istom roku 2. novembra.



Portfólio spoločnosti sa má rozšíriť aj o výrobu niektorých komponentov tepelných čerpadiel. Sú nimi plechové diely s práškovým nástrekom, medené a mosadzné ohýbané rúry, izolácie a ťahokov.



Centrum má vyvíjať technológie tepelných čerpadiel simuláciou a vývojom softvéru a hardvéru pre výrobu. Ďalej má overovať a testovať prototypy automatizovaných výrobných liniek. Týka sa to spájkovania, nitovania a skrutkovania podzostáv či kompletnej montáže komponentov pre tepelné čerpadlá, klimatizačné systémy a podobné zariadenia. V centre plánujú používať autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty, umelú inteligenciu, priemyselný internet vecí a simuláciu.



Začatie prác na investícii vo výrobe bolo naplánované na minulý október a ukončenie prác sa predpokladá v septembri 2027. Začatie výroby prijímateľ plánoval v marci tohto roku a dosiahnutie plnej kapacity predpokladá v decembri 2030.



Začiatok prác v časti technologického centra bol naplánovaný na minulý október a ukončenie sa predpokladá v decembri 2025. Začatie poskytovania služieb centra prijímateľ naplánoval na minulý december a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá v decembri 2025. Produkcia diverzifikovanej prevádzkarne výroby a centra je na export do Európskej únie.



Z posudku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorý bol MH doručený vlani 22. novembra, vyplýva, že firma má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie pomoci a naplniť parametre zámeru. Podľa SIEA pozitívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje negatívny. MH prijalo kladné stanovisko a navrhuje poskytnutie uvedenej investičnej pomoci.