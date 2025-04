Hovorkyňa Primasová: EÚ odpovie na americké clá do konca apríla

Štrasburg 2. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) odpovie „do konca apríla“ na nové americké clá, ktoré prezident Donald Trump oznámi v stredu večer. Podľa tlačovej agentúry AFP to v stredu uviedla hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová, čo však vyvolalo pobúrenú reakciu hovorcu Európskej komisie (EK) pre obchodnú politiku Olofa Gilla, informuje spravodajca TASR.



Primasová po stredajšom zasadnutí francúzskej vlády naznačila, že zo strany EÚ budú dve odpovede. Prvá, v polovici apríla, bude reakciou na clá na oceľ a hliník, o ktorých už Američania rozhodli. Potom sa pre každý sektor činnosti vykoná presná štúdia a do konca apríla by mala EK oznámiť rozhodnutie o „konzistentnej, jednotnej a dôraznej“ odpovedi zo strany EÚ.



Primasová pripomenula, že francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu popoludní o tejto záležitosti diskutoval s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.



„Musíme byť veľmi opatrní pri výbere sektorov činnosti a zároveň veľmi jednotní, pretože Spojené štáty sa nás budú očividne snažiť rozdeliť a nájsť rozdiely medzi európskymi krajinami,“ upozornila Primasová.



Prezident Donald Trump má oznámiť široký balík nových colných opatrení USA v stredu o 22.00 h SELČ.



Gill však na vyjadrenia Primasovej zareagoval trochu pobúrene a vyjadril nespokojnosť exekutívy EÚ s gestom Paríža. „Francúzsko nehovorí v mene Európskej únie o obchodnej politike. My sme tí, ktorí to robia,“ odkázal.



Hovorkyňa predsedníčky Európskej komisie Paula Pinhová pre médiá spresnila, že Von der Leyenová je ohľadom tejto dôležitej témy v kontakte s lídrami EÚ s cieľom sformulovať „koordinovanú reakciu, ku ktorej môžu prispieť rôzni európski lídri“.



Americká administratíva už uvalila 25-percentné clá na všetok dovoz ocele a hliníka do USA a minulú stredu (26. 3.) oznámila zavedenie 25-percentných ciel na dovoz všetkých áut na územie Spojených štátov.



Ako odvetu za clá na oceľ a hliník Európska komisia naznačila, že od apríla zavedie clá na rôzne produkty dovážané krajinami EÚ z USA v celkovej výške do 26 miliárd eur. Prvá séria týchto daní mala nadobudnúť účinnosť 1. apríla, ale EK toto rozhodnutie odložila o dva týždne, aby dala šancu rokovaniam s USA a obe strany sa vyhli obchodnej vojne.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)