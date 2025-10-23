< sekcia Ekonomika
Hračkárska firma Hasbro zvýšila kvartálny zisk
Autor TASR
Pawtucket 23. októbra (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro oznámil za 3. štvrťrok tohto roka rast zisku, pričom spoločnosť prekonala očakávania. Firma zároveň zlepšila celoročné vyhliadky v oblasti tržieb a zisku EBITDA očakávajúc pokračujúci dopyt po elektronických hrách, ako aj dobrú predvianočnú sezónu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 3. kvartáli 233,2 milióna USD (201,26 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,64 USD. V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma čistý zisk 223,2 milióna USD (1,59 USD/akcia).
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 238,7 milióna USD. Na akciu to predstavuje 1,68 USD. Spoločnosť tak v ukazovateli, ktorý patrí medzi najviac sledované, prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,63 USD.
Tržby sa zvýšili o 8,3 % na 1,39 miliardy USD. Aj v tomto ukazovateli firma Hasbro prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,34 miliardy USD. Výrazne vzrástli najmä tržby v segmente elektronických hier, ktoré vyskočili o vyše 40 %. Tento segment tak pomohol vykompenzovať útlm v dopyte po klasických hračkách.
Po oznámení výsledkov za 3. kvartál firma zlepšila celoročný výhľad v oblasti tržieb a kľúčového upraveného zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). V prípade tržieb uviedla, že ich rast by mal dosiahnuť hornú hranicu jednocifernej stupnice. Pôvodne počítala s rastom v strede jednocifernej stupnice. Čo sa týka EBITDA, podľa nového odhadu by mal za celý rok dosiahnuť od 1,24 miliardy do 1,26 miliardy USD. Predtým spoločnosť Hasbro predpokladala, že tento zisk by sa mal pohybovať od 1,17 miliardy do 1,20 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1587 USD)
