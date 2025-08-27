< sekcia Ekonomika
Hračkársky koncern Lego oznámil rekordný prvý polrok
Spoločnosti sa darilo aj z pohľadu rastu na jednotlivých trhoch. Rast zaznamenala firma aj v Číne, kde v minulých rokoch zápasila s ťažkosťami.
Autor TASR
Kodaň 27. augusta (TASR) - Dánsky hračkársky koncern Lego oznámil za 1. polrok tohto roka rekordné tržby aj zisk. Prispeli k tomu viaceré partnerstvá, napríklad s Formulou 1 či Epic Games. Firma okrem toho rozšírila svoje stavebnice aj o botanické motívy a bytové dekorácie. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.
Spoločnosť Lego v stredu uviedla, že za prvých šesť mesiacov roka dosiahla tržby na úrovni 34,6 miliardy dánskych korún (4,64 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 12 % na nový rekord. Rekordné boli aj prevádzkový a čistý zisk. Prevádzkový zisk vzrástol o 10 % na 9 miliárd DKK a čistý zisk rovnako o 10 % na 6,5 miliardy DKK.
Generálny riaditeľ spoločnosti Niels Christiansen povedal, že výsledky podporili viaceré partnerstvá spoločnosti Lego, napríklad s Formulou 1 a Epic Games, alebo stavebnice na motívy Jurského parku. Pripravuje sa aj dlhoročné partnerstvo Lega s Pokémonom, pričom výrobky by sa mali na pultoch obchodov objaviť na budúci rok.
Firma dodala, že v 1. polroku tohto roka uviedla na trh celkovo 314 nových stavebníc, čo rovnako predstavuje rekord. Dopyt po jej produktoch zvyšujú aj stavebnice s botanickými motívmi či bytovými dekoráciami.
„Je to najlepší 1. polrok, aký sme kedy zaznamenali,“ povedal Christiansen pre CNBC. „Rekord sme dosiahli v tržbách, prevádzkovom aj čistom zisku. Takže sme mimoriadne spokojní,“ uviedol s tým, že trh s hračkami sa tento rok vracia k rastu. „My však tento rast prekračujeme a zvyšujeme aj svoj podiel na trhu,“ dodal Christiansen.
Za prvých šesť mesiacov roka otvorila firma Lego 24 nových obchodov, mnohé v krajinách, kde doteraz nezaznamenávala prudký rast. Ide najmä o krajiny ako Čína a India.
(1 EUR = 7,4643 DKK)
