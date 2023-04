Hračkársky koncern Mattel sa prepadol do straty

El Segundo 27. apríla (TASR) - Americký hračkársky koncern Mattel oznámil za 1. štvrťrok prepad do straty, pričom jej rozsah prekonal očakávania trhov. Výsledky firmy známej výrobou bábik Barbie ovplyvnili vyššie náklady, ako aj pokles objednávok zo strany maloobchodu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



V dôsledku problémov v dodávateľskom reťazci a zvyšujúcich sa nákladov na suroviny viacerí výrobcovia spotrebného tovaru zvýšili ceny svojich výrobkov. Medzi nimi aj Mattel, ktorý tak zdvihol ceny bábik a ďalších hračiek. Maloobchodné siete však pre vysoké zásoby objednávky výrobkov od Mattela obmedzili. To viedlo k poklesu čistých tržieb spoločnosti upravených o kurzové vplyvy o 21 % na 814,6 milióna USD (737,93 milióna eur).



Rast nákladov a prudký pokles tržieb spôsobil prepad firmy do straty na úrovni 106,5 milióna USD. V rovnakom období minulého roka vykázala hračkárska spoločnosť zisk 21,5 milióna USD.



Po úprave o mimoriadne položky zaznamenala firma stratu 24 centov na akciu. Výsledky tak boli horšie, než očakávali analytici, ktorí počítali s upravenou stratou na úrovni 19 centov/akcia.



"Naše výsledky do veľkej miery zasiahli vysoké zásoby v maloobchode," povedal generálny riaditeľ firmy Ynon Kreiz, pričom očakáva, že ku koncu 1. polroka sa situácia znormalizuje. Firma preto ani nezmenila celoročnú prognózu v oblasti tržieb a upraveného zisku.



(1 EUR = 1,1039 USD)