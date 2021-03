Hrad Fiľakovo vlani navštívilo 12.329 ľudí,medziročne o polovicu menej

Fiľakovo 23. marca (TASR) – Návštevnosť Fiľakovského hradu v okrese Lučenec vlani negatívne ovplyvnila koronakríza a nútené uzatvorenie pamiatky počas časti turistickej sezóny. TASR o tom informovala zastupujúca riaditeľka Hradného múzea Fiľakovo Valéria Budaiová.



„V roku 2019 sme mali za celú sezónu 32.200 návštevníkov, z toho 25.198 platiacich. V minulom roku od júla do novembra sme mali iba 12.329 návštevníkov a z toho platiacich 10.689,“ porovnala Budaiová. Sezónu na hrade síce v novembri predĺžili o dva týždne, avšak to návštevnosti príliš nepomohlo, keďže počas nich prišlo len okolo 150 ľudí.



Zníženie návštevnosti znamenalo pre múzeum i výpadok príjmov, ktoré idú aj na údržbu hradu. „Na nejaké väčšie opravy my peniaze nemáme. Výpadok tržieb bol vlani oproti predchádzajúcemu roku asi 50-percentný. Zatiaľ čo v roku 2019 sme mali tržby zo vstupeniek 66.900 eur, vlani to bolo len 33.400 eur. Tie peniaze nám chýbajú,“ konštatovala zastupujúca riaditeľka.



V roku 2020 samospráva dokončila revitalizáciu podhradia Fiľakovského hradu, v rámci ktorej pribudlo parkovisko a toalety. Na Bebekovej veži bola vymenená strešná krytina a úplne novú strechu dostala delová bašta, ktorá doteraz nebola zastrešená.



Obnovené bolo aj nádvorie stredného hradu a sprístupnená bola jedna z delových kazemát. Zrekonštruovaný bol i takzvaný vínny domček na dolnom hrade, kde pribudol archeochodník s panelmi približujúcimi archeologické nálezy na hrade.