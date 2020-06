Hranice v EÚ sa otvárajú, ľudia znova vyrážajú na cesty či na nákupy

Brusel/Madrid 20. júna (TASR) - Európske štáty začiatkom týždňa zmiernili hraničné kontroly, keďže počet nových prípadov ochorenia COVID-19 sa znížil po troch mesiacoch prísnych blokád. Nemci tak mohli opäť vyraziť za slnkom na juh a Francúzi do Belgicka, aby si kúpili lacnejšie cigarety.



Mnohé regióny Španielska však zostávajú zatvorené. Odlišné tempo uvoľňovania karantény, ako aj práca na diaľku naznačujú, že návrat cestovania na úroveň pred krízou je ďaleko.



V každom prípade, výlety za hranice síce mierne a pomaly, ale predsa len ožívajú. Grécke letiská môžu prijímať viac medzinárodných letov, keďže krajina sa snaží zachrániť letnú sezónu. Nemeckí turisti, ktorí sa vybrali do susedného Dánska, zase spôsobili osemkilometrovú zápchu a Taliani si odskočili do Francúzska, aby si kúpili stieracie losy.



Španielsko povolilo vstup vybranej skupiny turistov z Nemecka na strov Malorka v rámci "pilotného programu" obnovy cestovného ruchu. "Bude to tichšie ako obvykle," uviedol jeden z turistov s maskou na tvári. "Ale je to dobrý pocit, že sa všetko znova otvára, že môžeme znova cestovať."



V schengenskom priestore, do ktorého patrí 22 krajín Európskej únie (EÚ), Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, za normálnych okolností kontroly na hraniciach nie sú. V uplynulých troch mesiacoch však boli aj tu hranice väčšinou zavreté, s výnimkou prepravy tovaru a ľudí dochádzajúcich do práce za hranice.



Európski predstavitelia dúfajú, že zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach umožní od júla opätovné otvorenie ďalších krajín a oživenie cestovného ruchu, ktorý sa podieľa takmer 10 % na výkone hospodárstva EÚ. A v mnohých stredomorských krajinách ešte viac.



Podľa správy Európskeho parlamentu z roku 2019 prekročilo vnútorné hranice v EÚ každý deň v priemere 3,5 milióna ľudí. Pandémia však všetko zmenila. A hoci sa reštrikcie uvoľňujú, niektoré obmedzenia stále pokračujú a aj obavy o zdravie budú zrejme brzdiť cestovný ruch a služobné cesty v tomto roku.



V belgickej dedinke Macquenoise sa však miestni obchodníci tešia z návratu francúzskych zákazníkov, ktorí si vyrazili na lacnejšie nákupy, najmä cigariet. "Stojí to za námahu," uviedla Nadege Caplainová, ktorá si urobila skoro ráno 200-kilometrový okružný výlet, aby nakúpila cigarety pre seba a svoju rodinu.