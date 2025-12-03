< sekcia Ekonomika
Hraničná bonita domácnosti pre poskytnutie energopomoci bude 1930 eur
Základným prvkom energopomoci bude tzv. energetická domácnosť. Pre zaradenie osoby do energetickej domácnosti je rozhodujúci jej trvalý pobyt na adrese, totožnej s adresou odberného miesta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. decembra (TASR) - Adresná energopomoc bude v roku 2026 poskytovaná podľa tzv. bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota, do ktorej sa bude poskytovať pomoc, bude 1930 eur na kalendárny mesiac. Pri výpočte bonity sa celkové príjmy domácnosti prepočítajú na upravený počet jej členov, vrátane detí. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR schválil v stredu vládny kabinet, účinný bude od 8. decembra.
Nariadenie upravuje druh pobytu na účely určenia energetickej domácnosti, určenie odberného miesta, rozsah údajov a spôsob výpočtu bonity energetickej domácnosti, podrobnosti o dátume vzniku a zániku práva na energopomoc, rozhodujúci deň a limitné hodnoty bonity na účely posudzovania nároku na pomoc, ako aj rozsah, formu a spôsob poskytovania energopomoci pre elektrinu, plyn a teplo dodávané cez systémy centralizovaného zásobovania.
Základným prvkom energopomoci bude tzv. energetická domácnosť. Pre zaradenie osoby do energetickej domácnosti je rozhodujúci jej trvalý pobyt na adrese, totožnej s adresou odberného miesta.
Na vyhodnotenie nevyhnutnosti pomoci konkrétnej domácnosti sa zavádza inštitút bonity energetickej domácnosti. Jej výpočet zohľadňuje počet a štruktúru členov domácnosti, ich príjmy, dôchodkové dávky či dávky výsluhového zabezpečenia. Podrobnosti výpočtu sú uvedené v prílohe nariadenia. Pre budúci rok je stanovená jej maximálna suma na 1930 eur mesačne.
Rozhodujúcim dňom pre posúdenie vzniku práva na energopomoc na nasledujúci kalendárny rok je 27. november predchádzajúceho roka. Ministerstvo vykoná posúdenie hodnôt a vzniku práva na adresnú energopomoc pre jednotlivé energetické domácnosti v decembri predchádzajúceho roku, v ktorom sa má poskytovať.
Energopomoc pri dodávke elektriny a plynu sa bude poskytovať ich dodaním na odberné miesto za ceny určené nariadením vlády. Pomoc pri dodávke tepla odoberaného zo systému centralizovaného zásobovania sa poskytne formou energopoukážky. Vyplácať sa bude v januári a júli vždy v polovici jej ročnej hodnoty formou poštového poukazu.
Maximálna cena elektriny určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v každej sadzbe a v každom pásme sa budúci rok zníži o 31,24 eur na megawatthodinu. Maximálna cena dodávky plynu bude na rovnakej úrovni ako v roku 2025. Uplatňovať sa budú aj pravidlá limitovania nárastu koncovej ceny tepla a kompenzácie dodávateľov, ktoré boli uplatňované pre roky 2023 - 2025.
Nariadenie vlády má podľa MH negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy v hodnote 370 miliónov eur, ktorá je rozpočtovo zabezpečená. Zároveň má pozitívne sociálne vplyvy. „Bez prijatia nariadenia vlády by sa koncová cena elektriny pre oprávnené energetické domácnosti zvýšila o približne 22 %, koncová cena dodávka plynu o takmer 30 %. Poskytnutím energopoukážok na teplo sa vo všetkých domácnostiach s nárokom na energopomoc pokryje nárast nákladov na teplo z centrálneho zásobovania teplom o takmer 30 %,“ vyčíslil rezort.
Nariadenie upravuje druh pobytu na účely určenia energetickej domácnosti, určenie odberného miesta, rozsah údajov a spôsob výpočtu bonity energetickej domácnosti, podrobnosti o dátume vzniku a zániku práva na energopomoc, rozhodujúci deň a limitné hodnoty bonity na účely posudzovania nároku na pomoc, ako aj rozsah, formu a spôsob poskytovania energopomoci pre elektrinu, plyn a teplo dodávané cez systémy centralizovaného zásobovania.
Základným prvkom energopomoci bude tzv. energetická domácnosť. Pre zaradenie osoby do energetickej domácnosti je rozhodujúci jej trvalý pobyt na adrese, totožnej s adresou odberného miesta.
Na vyhodnotenie nevyhnutnosti pomoci konkrétnej domácnosti sa zavádza inštitút bonity energetickej domácnosti. Jej výpočet zohľadňuje počet a štruktúru členov domácnosti, ich príjmy, dôchodkové dávky či dávky výsluhového zabezpečenia. Podrobnosti výpočtu sú uvedené v prílohe nariadenia. Pre budúci rok je stanovená jej maximálna suma na 1930 eur mesačne.
Rozhodujúcim dňom pre posúdenie vzniku práva na energopomoc na nasledujúci kalendárny rok je 27. november predchádzajúceho roka. Ministerstvo vykoná posúdenie hodnôt a vzniku práva na adresnú energopomoc pre jednotlivé energetické domácnosti v decembri predchádzajúceho roku, v ktorom sa má poskytovať.
Energopomoc pri dodávke elektriny a plynu sa bude poskytovať ich dodaním na odberné miesto za ceny určené nariadením vlády. Pomoc pri dodávke tepla odoberaného zo systému centralizovaného zásobovania sa poskytne formou energopoukážky. Vyplácať sa bude v januári a júli vždy v polovici jej ročnej hodnoty formou poštového poukazu.
Maximálna cena elektriny určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v každej sadzbe a v každom pásme sa budúci rok zníži o 31,24 eur na megawatthodinu. Maximálna cena dodávky plynu bude na rovnakej úrovni ako v roku 2025. Uplatňovať sa budú aj pravidlá limitovania nárastu koncovej ceny tepla a kompenzácie dodávateľov, ktoré boli uplatňované pre roky 2023 - 2025.
Nariadenie vlády má podľa MH negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy v hodnote 370 miliónov eur, ktorá je rozpočtovo zabezpečená. Zároveň má pozitívne sociálne vplyvy. „Bez prijatia nariadenia vlády by sa koncová cena elektriny pre oprávnené energetické domácnosti zvýšila o približne 22 %, koncová cena dodávka plynu o takmer 30 %. Poskytnutím energopoukážok na teplo sa vo všetkých domácnostiach s nárokom na energopomoc pokryje nárast nákladov na teplo z centrálneho zásobovania teplom o takmer 30 %,“ vyčíslil rezort.