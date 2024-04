Hranicu príspevku pre isté skupiny v centrách pre deti majú zvýšiť

Bratislava 24. apríla (TASR) - Pre špecializované samostatné skupiny v centrách pre deti a rodiny by sa mala hranica sumy finančného príspevku podľa počtu miest zvýšiť o 40 %. Je v nich poskytovaná starostlivosť deťom s duševnou poruchou alebo s vážnym zdravotným stavom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.



"Akreditované centrá avizujú, že nedokážu pri dlhodobom náraste cien prakticky všetkých položiek v ich rozpočtoch zabezpečiť bezproblémovo starostlivosť pri aktuálne nastavenej výške finančného príspevku," uviedol rezort práce v predkladacej správe. Dodal, že starostlivosť o tieto deti si vyžaduje zvýšené finančné nároky, zabezpečenie personálu a zdravotnej starostlivosti.



V prípade akreditovaných centier, ktorých účelom je výlučne vykonávanie špecializovaného programu a ktorých kapacita nie je vyššia ako 20 miest, sa hranica maximálnej sumy finančného príspevku určenej zákonom zvýši o 40 %. Vzhľadom na porovnateľnú náročnosť starostlivosti je podľa rezortu potrebné zaviesť rovnaký mechanizmus financovania aj v špecializovaných samostatných skupinách.



Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2024.