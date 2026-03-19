Hrčka upozorňuje, že kolaudácia električkovej trate môže trvať aj roky
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka upozorňuje, že kolaudácia novej električkovej trate môže trvať aj roky. Verí však, že sa nezopakuje scenár Dúbravsko-karloveskej radiály, ktorá nie je kompletne skolaudovaná ani po viac ako piatich rokoch, odkedy po nej začali opätovne premávať električky. Uviedol to pre TASR. Reagoval tak na vyjadrenia bratislavského magistrátu, ktorý chce v priebehu jari požiadať o celkovú kolaudáciu petržalskej trate.
„Ako externý pozorovateľ to zhodnotiť neviem. Veľmi však dúfam, že po viac ako dvojročnom meškaní, výraznom navýšení rozpočtu i opakovane zdôrazňovanej komunikácii magistrátu o „kvalite“ scenár ako pri Dúbravsko-karloveskej radiále nenastane,“ skonštatoval Hrčka.
Či je podľa neho reálne, aby hlavné mesto stihlo podať žiadosť o kolaudáciu na jar, podotkol, že to reálne môže byť, ak jar magistrát vníma najširším možným pohľadom, teda na konci ohraničenú dátumom letného slnovratu 21. júna. Podotkol zároveň, že sa v tomto prípade, po viacerých posunoch termínov v minulosti, hovorí „len“ o podaní žiadosti o kolaudáciu, nie o samotnej kolaudácii či kolaudačnom rozhodnutí. Tento proces môže podľa neho trvať niekoľko ďalších týždňov či mesiacov, v prípade odhalenia vážnych nedostatkov a rokov, ako pri inej električkovej radiále.
Poukázal tiež na „šalamúnske“ vyjadrenia magistrátu o tom, že proces kolaudácie nie je „úplne v jeho rukách“ a nevie ho urýchliť, čo je podľa starostu taktiež veľmi nepresné až zavádzajúce. Kolaudácia sa totiž podľa neho sústredí primárne na súlad vopred dohodnutých požiadaviek, ktoré sú stavebníkovi známe roky, na základe ktorých dostal všetky potrebné povolenia a ktoré realizuje v praxi pri všetkých potrebných a schválených stavebných objektoch. Je teda primárne v rukách stavebníka a ak je všetko v poriadku, zo strany úradov ide len o formalitu s presne určenými termínmi.
„Ak teda je a bude predĺžená petržalská električka naozaj kvalitná, ako to opakovane na magistráte komunikujú, kolaudácia by mala prebehnúť pomerne expresne a bez problémov. Naozaj dúfam, že nastane tento scenár,“ poznamenal Hrčka.
Čo sa ceny za stavebné práce na projekte týka, z pozície externého dodávateľa to podľa jeho slov odhadnúť nevie. Podľa posledných, nie však samotným mestom komunikovaných informácií, sa ceny vyšplhala z pôvodne plánovaných 74 miliónov eur bez DPH na približne 125 miliónov eur s DPH. Pričom podľa neho platí, že ďalšie dodatky pôvodnej zmluvy mesta so zhotoviteľom, a teda aj ďalšie nárasty pôvodných cien či odklady pôvodných termínov, budú musieť pribudnúť, keďže stavba stále nie je dokončená. „Posledný dodatok z novembra 2025 pritom hovoril o ukončení prác do 31. marca 2026, čo sa určite opäť nestane,“ dodal Hrčka.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
