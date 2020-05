Hrdinovia dneška nám umožňujú snívať o Slovensku zajtrajška

Bratislava 5. mája (OTS) - Pod vplyvom aktuálnych udalostí na Slovensku, kedy sa celej spoločnosti odporúča ostať doma a správať sa zodpovedne, prichádza pre mladú generáciu zaujímavá súťaž „Vysnívaj si Slovensko“. Keďže sú škôlky aj školy zatvorené na neurčito, deti a žiaci môžu vyjadriť svoje pocity z dnešných dní a zároveň poďakovať hrdinom, vďaka ktorým naša krajina naďalej funguje. Kresbami či príbehmi sa môžu zamyslieť aj nad tým, aké bude Slovensko potom, keď koronavírus prestane ovládať naše životy. Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť BILLA, ktorá okrem finančnej podpory do súťaže venovala aj mnoho atraktívnych cien.V dôsledku rôznych obmedzení sú doma nielen mnohí rodičia, ale hlavne deti, na ktoré tento nútený dlhodobý pobyt môže mať negatívne dôsledky, či už z pocitov izolácie, ale aj z obáv pred následkami vírusu. Situácia nám priniesla aj viac času na rozmýšľanie a snívanie, je nesmierne dôležité zamerať sa práve na pozitívne myšlienky. „vysvetľuje, autor súťaže. Mladí ľudia od 0 do 25 rokov môžu prostredníctvom stránky vysnivajsislovensko.sk nahrávať svoje kresby, krátke príbehy, ale aj eseje, ktorými priblížia svoje sny a predstavy o Slovensku budúcnosti.Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť BILLA, ktorá má taktiež svojich hrdinov v prvej línii. Ide o predavačky a predavačov na BILLA predajniach, ktorí sa spolu s ďalšími starajú o neprerušený chod našej krajiny a o to, aby sme sa všetci cítili v bezpečí a mali zaručené naše základné potreby. „“ hovorízo spoločnosti BILLA.Súťaž privítal aj ďalší z partnerov, Bratislavský samosprávny kraj. „,“ hovorí, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Všetky príspevky od detí budú zaradené do žrebovania o hodnotné ceny a zároveň budú tie najkrajšie a najoriginálnejšie ocenené v špeciálnej kategórii.