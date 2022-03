Hreha prejde z postu generálneho riaditeľa VVS do dozornej rady

Košice 3. marca (TASR) - Po 19 rokoch vo vedení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) prejde Stanislav Hreha z postu generálneho riaditeľa do dozornej rady. Rozhodli o tom akcionári spoločnosti na utorkovom (1. 3.) valnom zhromaždení. Informovala o tom vo štvrtok VVS.



Pri voľbe nového člena dozornej rady Hreha podľa tlačovej správy získal viac ako 560 hlasov zo 616 platne hlasujúcich akcionárov. Jeho neúspešným protikandidátom bol Marcel Gibóda, viceprimátor mesta Košice, ktoré je najväčším minoritným akcionárom VVS.



Hlasovanie sa podľa spoločnosti vzhľadom na pandemickú situáciu už druhý rok uskutočnilo korešpondenčnou formou. Platné hlasovacie lístky poslali akcionári, ktorí spolu vlastnia 90 percent akcií VVS.



"Zvolením do dozornej rady ukončím pôsobenie v pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti. Domnievam sa, že pozícia člena dozornej rady je pre mňa do budúcna tou vhodnou platformou, ktorá mi umožní lepšie prenášať očakávania a požiadavky akcionárov na výkonný manažment," uviedol Hreha.



Okrem personálnych zmien akcionári schválili návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti, ktorou sa upravuje prevod akcií a predkupné právo akcionárov spoločnosti. Ide o zosúladenie stanov s novou legislatívou, ktorej cieľom je zamedziť možným prevodom akcií VVS na subjekty zo súkromného sektora.



O pozíciu v dozornej rade sa Gibóda neúspešne uchádzal dvakrát. Košický primátor Jaroslav Polaček tvrdil, že najvyšší predstavitelia spoločnosti úmyselne blokujú nominácie mesta do štatutárnych orgánov spoločnosti aj z dôvodu avizovanej kontrolnej činnosti v jej hospodárení. Vodárne tieto tvrdenia zásadne odmietli s tým, že rešpektujú rozhodnutia svojich akcionárov, ktorí o členoch hlasujú.



Akcionármi VVS je viac ako 700 miest a obcí východného Slovenska.