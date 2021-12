Hriňová chce hospodáriť s rozpočtom viac ako šesť miliónov eur

Hriňová 24. decembra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako šesť miliónov eur. Návrh rozpočtu na rok 2022 schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva.



Príjmy a výdavky sú na úrovni 6.150.199 eur. Na financovanie škôl pôjde 2.385.096 eur, na kultúru je to 115.100 eur a šport 302.100 eur. Program bývanie bude hospodáriť so sumou 120.850 eur. Pre propagáciu a marketing vyčlenili poslanci 9000 eur, doprava a telekomunikácie budú mať v ďalšom roku 187.083 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 17.480 eur a na odpadové hospodárstvo 275.900 eur.



Kapitálové výdavky na budúci rok, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú vyše 264.000 eur. Z nich bude 2500 eur na údržbu cintorína a ďalších 1000 eur plánuje samospráva použiť na opravu jeho márnice. Suma 5000 eur pôjde podľa schváleného rozpočtu na rekonštrukciu mestského rozhlasu. Na nákup plastových košov pre zmesový komunálny odpad je suma 2500 eur, na posypový materiál počas zimnej údržby ciest bude podľa podkladov vyčlenených vyše 22.000 eur. „V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v sume 42.873 eur,“ pripomína materiál s tým, že suma 3000 eur bude na nákup mestského mobiliáru.



Primátor Hriňovej Stanislav Horník pre TASR uviedol, že rozpočet na nový rok je realistický, udržateľný a zastupiteľstvo ho schválilo jednomyseľne. „Rozpočet mesta Hriňová na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový,“ spomenul. „Súčasťou daňových príjmov je aj príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu, ktorý je navrhnutý na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,“ ukončil.