Hriňová prijme od rezortu financií návratnú finančnú pomoc

Hriňová 30. septembra (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese prijme od Ministerstva financií SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 176.120 eur. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí. Mestskí poslanci schválili prijatie štátnej pomoci na septembrovom zasadnutí. Pre TASR to potvrdil primátor Hriňovej Stanislav Horník.



„V tomto roku sa nám v meste končia veľké investície. Je to rekonštrukcia kúpaliska, pripravujeme aj projekt multifunkčnej športovej haly s prekrytím,“ dodal. „Čo sa týka opravy ciest, v tomto roku sme boli opatrnejší, robili sme bežnú údržbu. V súčasnosti sa chystáme opraviť úsek cesty v miestnej časti Riečka,“ poznamenal.



Odklad prvej splátky je do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.