Hrnčířová: EÚ má pravidlá na utratenie zvierat pre slintačku

Brusel 28. marca (TASR) - Legislatíva Európskej únie (EÚ) má po desaťročia jasné pravidlá, ako postupovať pri utratení hospodárskych zvierat v regiónoch zasiahnutých slintačkou a krívačkou (SLAK) a tiež má schémy kompenzácií pre poškodených farmárov. Pre spravodajcu TASR v Bruseli to v piatok uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) pre oblasť zdravia Eva Hrnčířová.



Komisia podľa nej registruje, že predstavitelia slovenskej vlády naznačili, že pre legislatívu EÚ musia farmári na Slovensku zabíjať aj zdravé zvieratá v oblasti zasiahnutej SLAK. Na otázku TASR, či legislatíva EÚ požaduje takýto krok v prípade chorôb, ako je slintačka a krívačka, Hrnčířová spresnila, že slovenskí farmári nemusia zvieratá utratiť pre bruselskú legislatívu, ale preto, lebo SLAK je extrémne nákazlivá choroba.



„Utratiť zvieratá na postihnutých farmách je bohužiaľ jediný spôsob, ako predísť tomu, aby sa slintačka a krívačka rozšírili po celom Slovensku alebo po ďalších európskych krajinách,“ vysvetlila.







Pripomenula, že pre ľudí nie je táto choroba riziková, veľmi nebezpečná je ale pre chovy zvierat. Na Slovensku podľa nej ide o farmy dosť blízko seba v postihnutej zóne. Okolo zasiahnutých fariem treba vytvoriť trojkilometrový bezpečnostný perimeter a v ňom je potrebné všetky zvieratá utratiť. SLAK má totiž veľmi dlhú inkubačnú dobu a u zvierat, ktoré teraz vyzerajú zdravo, sa môže prejaviť až po troch týždňoch. Ak by k tomu došlo, nové prepuknutie choroby by malo ďalekosiahlejšie následky ako opatrenia, ku ktorým sa teraz musí rýchlo pristúpiť a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu nákazy.



„Práve vďaka opatreniam, ktoré máme v európskej legislatíve, sme po dekády v EÚ slintačku a krívačku nemali, hoci ide o chorobu, ktorá sa inde vo svete vyskytuje,“ upozornila. Dodala, že zásluhou týchto opatrení sa v januári podarilo SLAK odstrániť v Nemecku.



Hrnčířová potvrdila, že EÚ pomáha členským krajinám zasiahnutým takouto chorobou a pomôže aj Slovensku. „EÚ pomôže finančne slovenským farmárom, bude tam spoločné financovanie odškodného spolu so Slovenskom, záleží na HDP danej krajiny, či to bude 20 alebo 30 percent,“ odkázala hovorkyňa EK.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)