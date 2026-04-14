Hromadné prepúšťania hlásené na východe SR ohrozili tento rok 102 ľudí
V Košickom kraji bolo hromadné prepúšťanie nahlásené na úrade práce v Košiciach. Ide o firmu zaoberajúcu sa počítačovým programovaním, kde počet ohrozených zamestnancov dosiahol 66.
Autor TASR
Košice 14. apríla (TASR) - Od začiatku roka dosiahol počet zamestnancov ohrozených hromadnými prepúšťaniami ohlásenými na východnom Slovensku 102. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„ÚPSVaR eviduje na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v Košickom a Prešovskom kraji od začiatku roka 2026 nahlásené celkovo dve hromadné prepúšťania,“ uviedlo s tým, že nahlásené boli vo februári.
V Košickom kraji bolo hromadné prepúšťanie nahlásené na úrade práce v Košiciach. Ide o firmu zaoberajúcu sa počítačovým programovaním, kde počet ohrozených zamestnancov dosiahol 66.
V Prešovskom kraji bolo hromadné prepúšťanie nahlásené na úrade práce vo Vranove nad Topľou. Vo firme, ktorá sa venuje výrobe spodnej bielizne, je ohrozených 36 zamestnancov.
