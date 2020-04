Hromadné prepúšťanie v ZKW zastaví podľa odborárov iba štátna pomoc

Topoľčany 8. apríla (TASR) – Výrobca automobilových svietidiel ZKW v Krušovciach v Topoľčianskom okrese plánuje prepustiť 500 zamestnancov. Prvých 50 ľudí, ktorí boli v skúšobnej lehote, už o prácu prišlo. Ďalšie stovky ľudí chce firma prepustiť do konca apríla.



Nahlásenie hromadného prepúšťania potvrdilo pre TASR aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Nahlásila ho výroba elektrických svietidiel. Počet ohrozených zamestnancov je 450. ÚPSVaR robí všetky potrebné opatrenia, aby sa predišlo hromadnému prepúšťaniu. Vláda SR pripravila prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dosahov nového koronavírusu a schválila 31. marca 2020 opatrenia, ktoré sa v súčasnosti pripravujú k realizácii,“ uviedla Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR.



O hromadnom prepúšťaní informovalo svojich zamestnancovo vedenie spoločnosti interným listom, ktorý odbory zverejnili na sociálnej sieti. „Napriek našej snahe na zvládnutie aktuálneho stavu si už, žiaľ, nevystačíme s doterajšími riešeniami. ...budeme musieť pokryť všetky fixné náklady bez akýchkoľvek príjmov. Stále sme boli optimistickí, pretože sme čakali na vyjadrenie vlády, ktorá pracovala na ekonomickej pomoci, záchrannom balíčku pre zamestnávateľov. O to väčšie bolo sklamanie, keď sme zistili, že ani jedno z opatrení pre nás nepredstavuje pomoc v takej miere, že budeme môcť vyplácať 60 percent všetkým našim zamestnancom,“ konštatuje sa v liste.



Podľa predsedu Odborového zväzu (OZ) KOVO ZKW Patrika Mriža môže hromadnému prepúšťaniu zabrániť iba štátna pomoc. „Chceme aj zamestnancov upokojiť, aby nepodliehali panike, stále veríme, že príde pomoc od štátu aj veľkým firmám a zamestnávateľ bude môcť značnú časť výpovedí stiahnuť,“ uviedli odbory na sociálnej sieti. Odborári z podniku ZKW momentálne nerokujú o pomoci s OZ KOVO, ani s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ). „Pomáhajú nám tým, že tlačia na vládu, aby prišla pomoc pre veľké firmy, pretože tá pomoc je pre zamestnancov, aby nestratili pracovné miesta. Ja si myslím, že ak príde účinná pomoc od štátu, tak by sa prepúšťanie v našom podniku masívne znížilo, alebo by sa dokázalo úplne zastaviť,“ uviedol Mrižo.



Situácia v podniku podľa jeho slov nie je dobrá. „Vyrába sa pomenej, ľudia sa boja. Niekoľko desiatok pracovníkov ešte robí na nejakých projektoch, ale väčšina je už doma na percentách. Tých prvých 50 zamestnancov, čo boli v skúšobnej dobe, už odišlo, s tými mohli ukončiť pracovný pomer okamžite. Prepustenie ďalších 450 ľudí nahlásili na úrad práce. Tam sú nejaké lehoty, takže ich môžu začať prepúšťať až koncom apríla. Z tých, čo sú nahlásení na úrade práce, zatiaľ teda nikto nedostal výpoveď,“ povedal Mrižo.



Ako doplnil, momentálne je dohodnuté, že zamestnanci dostávajú percentá zo mzdy do 14. apríla. „Potom je dohodnutých päť dní dovolenky, do 20. apríla vrátane. Neskôr budeme zasa rokovať. V súčasnej situácii nátlakové akcie smerom k zamestnávateľovi neplánujeme,“ dodala Mrižo.