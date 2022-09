Brusel 19. septembra (TASR) - Hrozba recesie v eurozóne dosiahla najvyššiu úroveň od júla 2020, keďže narastajú obavy, že nedostatok energie počas zimy spôsobí pokles ekonomickej aktivity. TASR o tom informuje na základe prieskumu agentúry Bloomberg.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Bloomberg, najnovšie odhadujú pravdepodobnosť poklesu ekonomiky eurozóny dva štvrťroky po sebe v nasledujúcich 12 mesiacoch na 80 % oproti 60 % v predchádzajúcom prieskume. Nemecká ekonomika, najväčšia v menovom bloku, ktorú tiež najviac zasiahlo obmedzenie dodávok ruského plynu, pravdepodobne od tohto štvrťroka klesne.



Domácnosti a spoločnosti v Európe sa pripravujú na možnosť prídelov energie po tom, čo Rusko obmedzilo dodávky plynu do regiónu a už teraz zápasia s rekordne vysokou mierou inflácie a inými prekážkami v zásobovaní. Prieskumy medzi podnikmi signalizujú, že ich aktivita od júla klesá, pričom nebadať náznaky zlepšenia v blízkej budúcnosti.



Očakáva sa, že inflácia v eurozóne dosiahne v posledných troch mesiacoch 2022 vrchol na úrovni 9,6 %. To bude takmer päťnásobok cieľa Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým je inflácia na úrovni 2 %. Respondenti v prieskume odhadli, že sa priblíži k 2-percentnému cieľu až v roku 2024.



A hoci predstavitelia ECB tento mesiac v rámci aktualizácie svojej politiky predpovedali, že hospodárstvo eurozóny bude iba stagnovať, nie klesať, najnovšie bijú čoraz častejšie na poplach v súvislosti s vyhliadkami hospodárstva aj inflácie v regióne.



Podľa respondentov ECB do februára 2023 zvýši depozitnú úrokovú sadzbu na 2 %. Viac ako polovica z nich očakáva jej zvýšenie o 75 bázických bodov na ďalšom zasadnutí ECB v októbri.