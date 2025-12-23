< sekcia Ekonomika
Hrozí kolaps mliekarenského sektora, varuje zväz
Jedným z hlavných dôvodov prepadu cien je podľa neho nadprodukcia mlieka v Európe.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Slovenský mliekarenský sektor čelí vážnej kríze. Európske ceny surového mlieka sú na historickom minime, slovenský mliekarenský sektor sa dostáva do kritického bodu. Výsledkom môže byť výrazná strata konkurencieschopnosti už začiatkom roka 2026. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu slovenských mliekarov (ZSM) Martin Mellen.
Jedným z hlavných dôvodov prepadu cien je podľa neho nadprodukcia mlieka v Európe. Napríklad v Nemecku vzrástla produkcia medzi rokmi 2024 a 2025 približne o 7 %, čo vytvára silný tlak na ceny v celom regióne. V Maďarsku sa mlieko predáva plošne okolo 0,15 eura/l a malé farmy do 200 dojníc dostávajú zo strany mliekarní výpovede zo zmlúv. Takéto kroky podľa neho jasne ukazujú, že mliekarne v okolitých štátoch reagujú na krízový vývoj okamžite.
„To vytvára priestor na zvýšený dovoz lacného mlieka a mliečnych výrobkov, zároveň sa brzdí vývoz slovenských produktov. Európsky mliekarenský trh prechádza jednou z najvážnejších kríz za posledné roky. Surovinová hodnota mlieka klesla na 13 až 15 centov za liter, čo je hlboko pod úrovňou udržateľnosti. Okolité krajiny reagujú rýchlo, no Slovensko zaostáva. Ak nepríde okamžitá reakcia, hrozí, že už začiatkom roka 2026 budú slovenské mliekarne aj farmy absolútne nekonkurencieschopné,“ upozornil Mellen.
Spresnil, že podľa údajov Rohstoffermilch-Institut v nemeckom Kieli dosahuje surovinová hodnota mlieka v decembri 2025 len 13 - 15 centov za liter. Spotové ceny mlieka v EÚ sa v rovnakom období pohybujú okolo 15 centov za liter, čo predstavuje výrazný pokles oproti predchádzajúcim mesiacom.
Poznamenal, že farmy na Slovensku v posledných rokoch investovali najmä do prvovýroby, často bez systematickej podpory mliekarní. V súčasnej trhovej situácii sa tieto investície stávajú neudržateľnými.
Dodal, že bez koordinovanej podpory fariem a mliekarní hrozí rušenie chovov dojníc, zatváranie mliekarní, strata sebestačnosti v produkcii mlieka, ako aj rast závislosti od dovozu. Mliekarenský sektor preto podľa Mellena vyzýva na okamžitú odbornú a politickú diskusiu a prijatie rýchlych opatrení, ktoré zabránia dlhodobému poškodeniu celého odvetvia.
