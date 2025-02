Hroziace Trumpove clá voči Mexiku vyvolávajú obavy výrobcov tequily

Mexiko 18. februára (TASR) - Hrozba vysokých dovozných ciel na mexické produkty vyvoláva obavy medzi výrobcami jedného z najznámejších mexických vývozných artiklov - tequily. Producenti sa obávajú, že americké dovozné clá vo výške 25 % im výrazne poškodia biznis, ktorý budovali dlhé roky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Melly Barajasová, majiteľka spoločnosti Azteca Wines And Spirits v štáte Jalisco, uviedla, že jej firma musí plánovať všetko mesiace vopred. Teraz je však jej dodávateľská sieť zmrazená.



"Čakáme, čo bude ďalej a modlíme sa, aby všetko dobre premysleli a toto nám neurobili," povedala Barajasová pre agentúru Reuters. Narážala na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na hlavných obchodných partnerov Mexiko aj Kanadu 25-percentné dovozné clá. Trump príslušné nariadenie podpísal začiatkom februára, svoje rozhodnutie však odložil o 30 dní po tom, ako predstavitelia dotknutých štátov súhlasili s jeho požiadavkou na posilnenie hraníc.



Tequila je pritom jedným z najobľúbenejších mexických produktov v USA. V roku 2023 prekonal nápoj v popularite aj whisky a na americkom trhu s liehovinami obsadil po vodke druhé miesto. Za prvých deväť mesiacov tohto roka doviezli Spojené štáty tequilu v hodnote 3,8 miliardy USD (3,63 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 13 %.



Mexickí producenti nemôžu na rozdiel od iných výrobcov presunúť časť produkcie do USA, aby sa clám vyhli. Podobne ako šampanské vo Francúzsku či parmezán v Taliansku sa produkty označené ako tequila či mezcal musia vyrábať v Mexiku. Plánované dovozné clá vo výške 25 % tak cenu výrobkov posunú výrazne nahor.



S Trumpovými plánmi sú však nespokojní aj predstavitelia asociácie zastupujúcej amerických obchodníkov s liehovinami, ktorí sa obávajú straty pracovných miest a poškodenia pohostinského priemyslu. Ten sa stále spamätáva z dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Barajasová síce uviedla, že záujem o tequilu rastie v ďalších krajinách ako Španielsko, Nemecko či Rusko, tento proces je však veľmi pomalý.



(1 EUR = 1,0473 USD)