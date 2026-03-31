< sekcia Ekonomika
Hrubá mzda v maďarskom verejnom sektore v januári medziročne stúpla
Bez zarátania jednorazových platieb a odmien priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástla o 9,4 % na úroveň 694.700 HUF.
Autor TASR
Budapešť 31. marca (TASR) - Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku sa v januári medziročne zvýšila o 26,3 % na sumu 840.600 forintov (2184,06 eura). Jej rast sa prudko zrýchlil po tom, ako sa v decembri oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka posilnila o 8,5 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Januárový rast maďarskej priemernej hrubej mesačnej mzdy bol najrýchlejší od februára 2022. Motorom jej rastu boli platy vo verejnom sektore, ktoré boli o 99 % vyššie ako v januári minulého roka. V decembri sa zárobky vo verejnom sektore zvýšili o 7,3 %.
Rast maďarských miezd v súkromnom sektore sa v januári spomalil. Oproti januáru 2025 stúpli o 7,8 % po decembrovom medziročnom posilnení o 8,7 %. Spomalil sa aj rast zárobkov v neziskových organizáciách, a to na 9,4 % z decembrových 9,8 %.
Bez zarátania jednorazových platieb a odmien priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástla o 9,4 % na úroveň 694.700 HUF.
(1 EUR = 384,88 HUF)
Januárový rast maďarskej priemernej hrubej mesačnej mzdy bol najrýchlejší od februára 2022. Motorom jej rastu boli platy vo verejnom sektore, ktoré boli o 99 % vyššie ako v januári minulého roka. V decembri sa zárobky vo verejnom sektore zvýšili o 7,3 %.
Rast maďarských miezd v súkromnom sektore sa v januári spomalil. Oproti januáru 2025 stúpli o 7,8 % po decembrovom medziročnom posilnení o 8,7 %. Spomalil sa aj rast zárobkov v neziskových organizáciách, a to na 9,4 % z decembrových 9,8 %.
Bez zarátania jednorazových platieb a odmien priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástla o 9,4 % na úroveň 694.700 HUF.
(1 EUR = 384,88 HUF)