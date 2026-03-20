Hrubá mzda v poľských firmách pokračovala vo februári v raste

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Varšava 20. marca (TASR) - Priemerná hrubá mzda v poľských firmách pokračovala vo februári v stabilnom raste, zaostala však za očakávaniami ekonómov. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu GUS.

Úrad uviedol, že priemerná hrubá mesačná mzda v poľských firmách dosiahla vo februári 9135,69 zlotého (2135,36 eura). Medziročne to predstavuje rast o 6,1 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v januári. Rast však zaostal za očakávaniami analytikov. Tí počítali so zvýšením priemernej hrubej mzdy o 6,6 %.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa mzda v poľských podnikoch zvýšila o 1,5 % potom, ako v prvom mesiaci roka klesla oproti decembru o 6,1 %. Aj v tomto prípade bolo tempo rastu miernejšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali zrýchlenie rastu na 2 %.

(1 EUR = 4,2783 PLN)
.

