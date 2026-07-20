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Hrubá mzda v poľských firmách zrýchlila tempo rastu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štatistici oznámili, že v júni sa priemerná hrubá mzda vo firmách zvýšila v medziročnom porovnaní o 5,9 % na 9401,58 zlotých (2162,63 eura).

Autor TASR
Varšava 20. júla (TASR) - Priemerná mesačná mzda v poľskom firemnom sektore zrýchlila v júni tempo rastu a prekonala očakávania ekonómov. Výraznejší než predpokladaný rast zaznamenala v medziročnom aj medzimesačnom porovnaní. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu.

Štatistici oznámili, že v júni sa priemerná hrubá mzda vo firmách zvýšila v medziročnom porovnaní o 5,9 % na 9401,58 zlotých (2162,63 eura). Ekonómovia očakávali spomalenie rastu na 5,6 % po tom, ako sa v máji mzdy zvýšili o 5,8 %. Od začiatku roka vzrástli mzdy v poľských firmách medziročne o 5,8 %.

Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa mzdy vo firemnom sektore zvýšili o 2,5 %. Aj v tomto prípade bol rast o niečo výraznejší, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s rastom o 2,4 %.

Čo sa týka zamestnanosti v poľských podnikoch, tá po máji klesla medziročne aj v júni, a to rovnako o 0,9 %. V medzimesačnom porovnaní sa nemenila. V obidvoch prípadoch sa potvrdili očakávania ekonómov.

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