Hrubé mzdy v Maďarsku v júni medziročne vzrástli o 16 % na 566.800 HUF

Budapešť 24. augusta (TASR) - Hrubé mzdy v Maďarsku v júni medziročne vzrástli o 16 % na 566.800 forintov (1480 eur). Priemerná čistá mzda vrátane odmien sa zvýšila o 15,9 % na 390.900 HUF, oznámil vo štvrtok maďarský štatistický úrad. V reálnom vyjadrení mzdy klesli o 3,4 %, čo zohľadňuje medziročný nárast spotrebiteľských cien o 20,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Rast miezd zostal dynamický, zatiaľ čo počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie bol na historickom minime a počet zamestnaných sa blížil k 4,8 milióna, uviedol minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy.



Vláda efektívne bojuje proti inflácii, pričom povinné 15-percentné zľavy na vybrané potraviny v supermarketoch a internetová platforma na monitorovanie cien ju znížili o tretinu a do októbra by ju mohli stlačiť na jednociferné číslo, dodal Nagy.



Pokles cien sa tak podľa ministra mohol v júli zastaviť a kúpna sila by mohla už tento mesiac začať rásť. To umožní návrat k priemernému ročnému rastu reálnych miezd na úrovni viac ako 5 %, ktorý bol zaznamenaný v predchádzajúcich rokoch, uzavrel minister.