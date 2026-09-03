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Hrubú stavbu novej nemocnice v Martine dokončili v miernom predstihu
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024.
Autor TASR
Martin 3. septembra (TASR) - Výstavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina pokračuje naplno aj po dosiahnutí míľnika shell and core, pričom hrubá stavba bola dokončená v miernom predstihu v júli. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala Univerzitná nemocnice Martin (UNM).
Priblížila, že na stavbe je dokončený železobetónový skelet hlavného objektu vrátane strešnej dosky a strešných nadstavieb. Celá plocha strechy je hydroizolačne uzatvorená, dokončujú sa už len hydroizolácie striech nadstavieb výťahových jadier. „Na všetkých svetových stranách budovy sú osadené fasádne panely. Na západnej strane sa fasáda vytiahla až po úroveň strešnej atiky a postupne sa vyťahuje aj na južnej strane na plnú výšku. Všetky štyri vnútorné átriá sa uzatvárajú fasádou na úrovni štvrtého nadzemného podlažia,“ uviedla UNM.
Práce pokračujú aj v interiéri hlavnej budovy. „Na šiestom nadzemnom podlaží prebieha montáž sadrokartónových priečok, v druhom podzemnom podlaží sa realizujú murárske práce interiérov v okolí budúcej prednáškovej auly. Postupne pribúdajú slaboprúdové rozvody, vzduchotechnika, dažďová kanalizácia a ďalšie technologické rozvody,“ doplnila UNM.
V parkovacom dome pokračujú práce na vedeniach technologických rozvodov v interiéri a na výstavbe vjazdovej rampy na severnej strane. V okolí stavby sa buduje splašková aj dažďová kanalizácia vrátane uličných vpustí na budúcich prístupových komunikáciách. Pokračujú práce na vodovodných prípojkách a realizuje sa úsek horúcovodu, na ktorý bude nemocnica napojená.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
Priblížila, že na stavbe je dokončený železobetónový skelet hlavného objektu vrátane strešnej dosky a strešných nadstavieb. Celá plocha strechy je hydroizolačne uzatvorená, dokončujú sa už len hydroizolácie striech nadstavieb výťahových jadier. „Na všetkých svetových stranách budovy sú osadené fasádne panely. Na západnej strane sa fasáda vytiahla až po úroveň strešnej atiky a postupne sa vyťahuje aj na južnej strane na plnú výšku. Všetky štyri vnútorné átriá sa uzatvárajú fasádou na úrovni štvrtého nadzemného podlažia,“ uviedla UNM.
Práce pokračujú aj v interiéri hlavnej budovy. „Na šiestom nadzemnom podlaží prebieha montáž sadrokartónových priečok, v druhom podzemnom podlaží sa realizujú murárske práce interiérov v okolí budúcej prednáškovej auly. Postupne pribúdajú slaboprúdové rozvody, vzduchotechnika, dažďová kanalizácia a ďalšie technologické rozvody,“ doplnila UNM.
V parkovacom dome pokračujú práce na vedeniach technologických rozvodov v interiéri a na výstavbe vjazdovej rampy na severnej strane. V okolí stavby sa buduje splašková aj dažďová kanalizácia vrátane uličných vpustí na budúcich prístupových komunikáciách. Pokračujú práce na vodovodných prípojkách a realizuje sa úsek horúcovodu, na ktorý bude nemocnica napojená.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.