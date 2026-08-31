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Hrubý domáci produkt Belgicka v 2. štvrťroku medzikvartálne stagnoval
Stagnáciu belgického hospodárstva v druhom štvrťroku spôsobili slabšie investície a nižšie výdavky domácností.
Autor TASR
Brusel 31. augusta (TASR) - Belgická ekonomika v druhom štvrťroku medzikvartálne stagnovala po tom, ako počas januára až marca o 0,2 % vzrástla. Jej medzikvartálny výkon počas apríla až júna bol najslabší od prvého štvrťroka 2021. Uviedla to v pondelok belgická centrálna banka, ktorá tak potvrdila svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Stagnáciu belgického hospodárstva v druhom štvrťroku spôsobili slabšie investície a nižšie výdavky domácností. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 1,5 % po raste o 0,3 % v predošlom kvartáli. Prehĺbil sa totiž pokles verejných investícií, ktoré sa zmenšili o 8 % po oslabení o 1,4 % v prvom štvrťroku. Súkromné investície sa takisto znížili, a to o 0,7 % po raste o 0,4 % počas januára až marca. Rast spotreby domácností sa spomalil z 0,6 % na 0,4 %. Spotreba vlády mierne vzrástla, a to o 0,1 % po poklese o 0,6 %.
Medzikvartálne sa v druhom štvrťroku zmenšila produkcia belgického priemyslu o 0,6 % po poklese o 0,2 % v predošlom kvartáli. Stavebná výroba sa oslabila o 0,2 % po raste o 0,5 %. Produkcia služieb však stúpla o 0,3 % po zväčšení o 0,2 % v prvom štvrťroku.
Medziročné tempo rastu belgického hrubého domáceho produktu sa v druhom kvartáli spomalilo na 0,5 % z úrovne 0,8 %, na ktorej bolo počas januára až marca. Medziročný rast ekonomiky krajiny tak bol najslabší od prvého štvrťroka 2021.
Stagnáciu belgického hospodárstva v druhom štvrťroku spôsobili slabšie investície a nižšie výdavky domácností. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 1,5 % po raste o 0,3 % v predošlom kvartáli. Prehĺbil sa totiž pokles verejných investícií, ktoré sa zmenšili o 8 % po oslabení o 1,4 % v prvom štvrťroku. Súkromné investície sa takisto znížili, a to o 0,7 % po raste o 0,4 % počas januára až marca. Rast spotreby domácností sa spomalil z 0,6 % na 0,4 %. Spotreba vlády mierne vzrástla, a to o 0,1 % po poklese o 0,6 %.
Medzikvartálne sa v druhom štvrťroku zmenšila produkcia belgického priemyslu o 0,6 % po poklese o 0,2 % v predošlom kvartáli. Stavebná výroba sa oslabila o 0,2 % po raste o 0,5 %. Produkcia služieb však stúpla o 0,3 % po zväčšení o 0,2 % v prvom štvrťroku.
Medziročné tempo rastu belgického hrubého domáceho produktu sa v druhom kvartáli spomalilo na 0,5 % z úrovne 0,8 %, na ktorej bolo počas januára až marca. Medziročný rast ekonomiky krajiny tak bol najslabší od prvého štvrťroka 2021.