Hrubý domáci produkt vlani vzrástol o 0,8 %, najmenej za tri roky
V ročnej bilancii domácnosti ťahali ekonomiku hlavne v prvom polroku, rastúce investície ju zase podržali v druhej polovici roka.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenská ekonomika si v roku 2025 udržala mierny rast o 0,8 %, tempo jej napredovania však bolo najpomalšie za posledné tri roky. Objem hrubého domáceho produktu (HDP) v bežných cenách vzrástol na necelých 136,8 miliardy eur. Dynamika výkonov ekonomiky SR bola počas celého minulého roka nevýrazná, iba v poslednom štvrťroku sa dostala na hranicu 1 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V ročnej bilancii domácnosti ťahali ekonomiku hlavne v prvom polroku, rastúce investície ju zase podržali v druhej polovici roka. Vyššie výkony zaznamenal aj zahraničný obchod. Spomedzi odvetví si udržali mierne rasty priemysel, obchod aj verejná správa, prepad výkonov evidovali činnosti v oblasti nehnuteľností a stavebníctvo.
Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Za rok 2025 zostali v miernom pluse výkony takmer všetkých štruktúr ekonomiky. Hrubá pridaná hodnota (podľa výrobnej metódy) vzrástla len nevýrazne, o 0,3 %, medziročné zvýšenie zaznamenalo šesť z desiatich sledovaných skupín odvetví.
Najvýznamnejší vplyv mal jednoznačne rast priemyslu o 1,6 %, výroba vzrástla v 11 z 13 priemyselných odvetví. Celkový výsledok potiahla hlavne výroba kovov o 4 %, výroba výrobkov z gumy a plastu o 2 %, výroba textilu a kože o 6,8 %, ako aj výroba strojov a zariadení o 1,5 %. Výroba dopravných prostriedkov, ktorá tvorila najväčší podiel na priemyselnej výrobe, takmer pätinu, sa udržala len tesne nad nulou a jej vplyv na celkový výsledok bol výrazne oslabený. Pokles evidovala iba výroba počítačových výrobkov a výroba chemikálií.
Pozitívny vplyv na rast ekonomiky mala aj vyššia pridaná hodnota v obchode, doprave, ubytovaní so stravovaním o 0,7 %, vo verejnej správe o 0,6 % aj vo finančných a poisťovacích činnostiach o 1,9 %. Čisté dane boli za rok 2025 vyššie o 5,5 %. Tlmiaci vplyv na celkový výsledok hrubej pridanej hodnoty mali výrazne nižšie výkony v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v stavebníctve.
V rámci výdavkovej metódy najväčší vplyv na rast ekonomiky mali domácnosti a investície. Vplyvom minuloročného vývoja inflácie a rôznych konsolidačných opatrení rast spotreby domácností sa v roku 2025 dynamicky výrazne spomalil na 0,4 %, kým v roku 2024 bol na úrovni 3,8 %. Míňanie zmiernila aj verejná správa, spotreba za celý rok vzrástla medziročne len o 1,1 %, kým v roku 2024 výdavky rástli o 4 %.
Opačný, rastúci trend vývoja dynamiky malo investovanie. To sa ukázalo v raste tvorby hrubého fixného kapitálu, ktorá sa zvýšila v roku 2025 o 2,2 %. Bolo to zároveň vyššie tempo rastu ako v roku 2024 na úrovni 1,6 %. Stav zásob v bežných cenách klesol tretí rok za sebou, v roku 2025 o 0,6 miliardy eur.
Celkovému výkonu ekonomiky pomohol aj rast v zahraničnom obchode. Vývoz výrobkov a služieb skončil medziročne v pluse o 4 % a dovoz výrobkov a služieb o 3,7 %. V celoročnej bilancii dovoz mierne prevýšil vývoz, čo stiahlo saldo zahraničného obchodu v bežných cenách do mierneho mínusu na úrovni necelých 210 miliónov eur.
