Hrubý národný dôchodok Slovenska vzrástol vlani o 10,7 %

Bratislava 20. októbra (TASR) - Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenskej republiky dosiahol v minulom roku hodnotu 107,8 miliardy eur. Medziročne to bolo viac o 10,7 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Upravil zároveň dáta o HND za predchádzajúce obdobie od roku 2019, a to na základe aktualizovaných informácií zo štatistických a administratívnych zdrojov. V roku 2020 tak HND upravil o 0,4 % a v roku 2021 o 0,1 %. Vplyv revízie v roku 2019 bol zanedbateľný.



"Vysoký rast v roku 2022 oproti roku 2021 je spôsobený predovšetkým zvýšenou cenovou hladinou v ekonomike," priblížili štatistici. Vplyv uvedených zmien na HND je vyčíslený v Správe o kvalite údajov HND 2023.



Údaje o hrubom národnom dôchodku zverejňujú a spresňujú členské štáty EÚ a v pravidelnom jesennom termíne ich predkladajú Eurostatu. Za Slovensko dáta predkladá Štatistický úrad SR.



Hodnota HND sa určuje z hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky. Výsledný údaj sumarizuje dôchodky subjektov slovenskej ekonomiky z tuzemska aj zo zahraničia a slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ. Je tiež kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ.