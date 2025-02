Hrubý prevádzkový zisk skupiny Kofola prevýšil hodnotu 74,5 mil. eur

Bratislava 17. februára (TASR) - Spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko dosiahla za rok 2024 nielen "výborné tržby" v krajinách, kde pôsobí, ale evidovala aj rekordný hrubý prevádzkový zisk EBITDA za celú skupinu Kofola. Ten prevýšil úroveň 1,8 miliardy CZK, teda 74,5 milióna eur. V roku 2025 plánuje manažment Kofoly veľké investície do svojho rozvoja. Informovala o tom spoločnosť.



Najväčší pilier skupiny, teda nápojárska divízia v Česku a na Slovensku, navýšila tržby v poslednom štvrťroku minulého roku o 6 % oproti roku 2023. "Tento výsledok reflektuje našu odolnosť voči nečakaným výzvam, vrátane výpadkov výroby, ku ktorým došlo v dôsledku povodní v blízkosti krnovského výrobného závodu a ktoré ovplyvnili hlavne dodávky v ČR. Napriek týmto komplikáciám sa podarilo český trh udržať na úrovni minulého roka," uviedol Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofoly v Česku a na Slovensku. K rastu významne prispeli úspešné vianočné predaje, rovnako aj zvýšený záujem spotrebiteľov o formáty "na cesty" (On the Go).



"Na Slovensku dosiahli tržby vo 4. kvartáli 2024 úroveň 120 % v porovnaní s minulým rokom. Tento výsledok bol čiastočne ovplyvnený predzásobením zákazníkov na záver roka v súvislosti s plánovaným zavedením cukrovej dane," zdôraznil Buryš. Slovenský výrobný závod Kofoly v Rajeckej Lesnej spolu s ostatnými závodmi v skupine pomohol Kofole zvládnuť aj dočasne chýbajúce výrobné kapacity krnovského závodu počas povodní.



Vďaka minuloročnej akvizícii sa skupina Kofola rozrástla o spoločnosť Pivovary CZ Group, ktorá je samostatne riadeným pilierom. "Rastúce náklady sa nám darilo pokryť vyšším predaným objemom. Hrubé tržby boli v poslednom štvrťroku vyššie o 7,5 % v porovnaní s vlaňajškom. V Česku sa darilo plechovkám, ktoré z pohľadu tržieb narástli o 25 %, potom vratnému sklu, ktoré narástlo o 12,5 %. Naopak, pokles zaznamenali KEG sudy, čo odráža celkový pokles spotreby piva v Česku aj následky náročnej jesene," vysvetlil René Musila, generálny riaditeľ Pivovary CZ Group.



V roku 2025 plánuje vedenie skupiny veľké investície do rozvoja svojho biznisu. Kofolu zároveň čaká vyhodnotenie dosahov slovenskej cukrovej dane a doriešenie otázky českého zálohovania jednorazových obalov na nealko nápoje. Martin Pisklák, finančný riaditeľ skupiny Kofola, verí, že aj napriek týmto komplikáciám dokáže firma v roku 2025 rásť.



"Manažment skupiny indikuje na rok 2025 konsolidovaný hrubý prevádzkový zisk EBITDA vo výške 1,9 - 2,0 miliardy CZK pri približne trojpercentnom raste tržieb. Rok 2025 bude rokom veľkých investícií - chceme posilniť efektivitu našich výrobných závodov, logistických ciest a komerčných príležitostí. Celkovú zadlženosť skupiny však udržíme na súčasnom 2,1-násobku EBITDA," uzatvoril Pisklák.



Skupina Kofola je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov so 14 výrobnými závodmi na piatich európskych trhoch. Celkovo zamestnáva takmer 2900 ľudí.



(1 EUR = 25,056 CZK)