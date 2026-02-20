< sekcia Ekonomika
Hrubý zisk skupiny MOL vlani medziročne klesol na 1,3 miliardy USD
Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnila výkonnosť downstreamu, ktorý zahŕňa rafinérie.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Zisk petrochemickej skupiny MOL pred zdanením klesol medziročne o 11 % na 1,3 miliardy USD (1,106 miliardy eur). Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnila výkonnosť downstreamu, ktorý zahŕňa rafinérie. Ziskovosť upstreamu, ktorý sa týka aj ťažby ropy klesla v dôsledku poklesu cien pri miernom náraste ťažby. V tomto roku MOL, ktorého súčasťou je aj bratislavská rafinéria Slovnaft, očakáva zisk pred zdanením vo výške 1,5 miliardy USD.
Výkonnosť v oblasti downstreamu profitovala z priaznivého prostredia v rafinérskom priemysle, čo viedlo k lepším výsledkom, ako sa očakávalo. Priaznivé externé podmienky podporili rafinérske marže, ktoré viac než kompenzovali vplyv nižších spracovaných objemov a slabšie medziročné výsledky v petrochemickom segmente. Celková ťažba uhľovodíkov prekročila v 4. štvrťroku 2025 úroveň 99.400 barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu za deň (mboepd). Za celý rok dosiahla priemerná ťažba 94.700 mboepd.
Rastový trend si udržali služby zákazníkom, pričom výsledky boli ovplyvnené jednorazovými faktormi a rastom v oblasti palív aj nepalivových produktov. Marže palív sa celkovo posilnili a podporili ich silné výsledky v Chorvátsku a Rumunsku. Výkonnosť divízie Gas Midstream (preprava zemného plynu) zostala medziročne nezmenená, keď vyšší dopyt po preprave bol kompenzovaný nižšími regulovanými tarifami.
„V poslednom štvrťroku 2025 sme dosiahli niekoľko dôležitých míľnikov. Rozhodli sme sa prejsť na holdingovú štruktúru, posilnili sme naše portfólio obnoviteľných zdrojov v Maďarsku a naša ťažba uhľovodíkov sa priblížila k 100 mboepd, čo odzrkadľuje odolnosť nášho integrovaného podnikateľského modelu,“ priblížil generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.
