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Hrubý zisk Slovnaftu medziročne klesol o 37 % na 248 miliónov eur
Rafinéria vlani spracovala 5,9 milióna ton ropy, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Zvýšil sa tiež podiel spracovania alternatívnych rôp, ktorý dosiahol 1,02 milióna ton.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Spoločnosť Slovnaft uzavrela rok 2025 so ziskom pred zdanením vo výške 248 miliónov eur, čo je medziročný pokles o 37 %. Štátu spoločnosť odvedie 107 miliónov, z toho 60 miliónov na dani z príjmov a 47 miliónov prostredníctvom osobitného odvodu, informovala v stredu spoločnosť. Čistý zisk Slovnaftu za rok 2025 bude na úrovni 187 miliónov eur pri tržbách 6,7 miliardy eur.
„Napriek silnému poklesu ziskovosti sa nám vďaka mnohým vnútorným opatreniam podarilo udržať stabilnú prevádzku. Pokračovali sme v diverzifikácii spracovania ropy, rozvoji petrochémie a testovaní alternatívnych surovín vrátane bio-komponentov a recyklovaných vstupov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Szabó. Tieto kroky podľa neho umožňujú znižovať uhlíkovú stopu a zároveň si zachovať konkurencieschopnosť aj do budúcnosti. „Máme pred sebou masívne investičné zámery, ktoré budú prirodzene ovplyvnené vývojom na trhoch, ako aj podmienkami v domácej ekonomike,“ dodal Szabó.
Rafinéria vlani spracovala 5,9 milióna ton ropy, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Zvýšil sa tiež podiel spracovania alternatívnych rôp, ktorý dosiahol 1,02 milióna ton. Predaj motorových palív dosiahol 4,2 milióna ton, čo je vyše 5 miliárd litrov benzínu a nafty. Tento výsledok ovplyvnili najmä exportné trhy. Dynamický rast zaznamenal aj petrochemický segment, kde predaj plastov medziročne stúpol o viac ako 40 %. Maloobchod aj v roku 2025 predstavoval stabilný pilier podnikania spoločnosti a dôležitého bodu kontaktu so zákazníkom. Slovnaft prevádzkoval 239 čerpacích staníc.
Spoločnosť pokračovala v investíciách v objeme 137 miliónov eur, ktoré smerovali najmä do zvyšovania spoľahlivosti výroby, efektívnosti procesov a projektov podporujúcich transformáciu smerom k udržateľnej budúcnosti. Na rok 2026 má spoločnosť naplánované investície presahujúce 170 miliónov eur. Do roku 2030 spoločnosť vyhodnocuje možnosti zvýšenia investícií nad 300 miliónov eur na každý rok.
„Napriek silnému poklesu ziskovosti sa nám vďaka mnohým vnútorným opatreniam podarilo udržať stabilnú prevádzku. Pokračovali sme v diverzifikácii spracovania ropy, rozvoji petrochémie a testovaní alternatívnych surovín vrátane bio-komponentov a recyklovaných vstupov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Szabó. Tieto kroky podľa neho umožňujú znižovať uhlíkovú stopu a zároveň si zachovať konkurencieschopnosť aj do budúcnosti. „Máme pred sebou masívne investičné zámery, ktoré budú prirodzene ovplyvnené vývojom na trhoch, ako aj podmienkami v domácej ekonomike,“ dodal Szabó.
Rafinéria vlani spracovala 5,9 milióna ton ropy, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Zvýšil sa tiež podiel spracovania alternatívnych rôp, ktorý dosiahol 1,02 milióna ton. Predaj motorových palív dosiahol 4,2 milióna ton, čo je vyše 5 miliárd litrov benzínu a nafty. Tento výsledok ovplyvnili najmä exportné trhy. Dynamický rast zaznamenal aj petrochemický segment, kde predaj plastov medziročne stúpol o viac ako 40 %. Maloobchod aj v roku 2025 predstavoval stabilný pilier podnikania spoločnosti a dôležitého bodu kontaktu so zákazníkom. Slovnaft prevádzkoval 239 čerpacích staníc.
Spoločnosť pokračovala v investíciách v objeme 137 miliónov eur, ktoré smerovali najmä do zvyšovania spoľahlivosti výroby, efektívnosti procesov a projektov podporujúcich transformáciu smerom k udržateľnej budúcnosti. Na rok 2026 má spoločnosť naplánované investície presahujúce 170 miliónov eur. Do roku 2030 spoločnosť vyhodnocuje možnosti zvýšenia investícií nad 300 miliónov eur na každý rok.