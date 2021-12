HSBC dostala pokutu za zlyhania v boji proti praniu špinavých peňazí

Londýn 17. decembra (TASR) - Britský finančný regulačný úrad udelil v piatok banke HSBC pokutu vo výške 63,95 milióna libier (75,05 milióna eur) za zlyhania v boji proti praniu špinavých peňazí.



FCA zistil, že tri kľúčové časti systémov monitorovania transakcií HSBC v Británii vykazovali počas ôsmich rokov od 31. marca 2010 do 31. marca 2018 vážne nedostatky.



V pondelok (13. 12.) britský súd vymeral banke NatWest pokutu 265 miliónov GBP libier za to, že nezabránila prepraniu takmer 400 miliónov GBP, z ktorých časť bola uložená na pobočke vo vreciach na odpadky.



FCA skonštatoval, že HSBC urobila celý rad zlyhaní vrátane nedostatočného monitorovania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a zlého hodnotenia rizík. Úrad zistil tiež, že banka mala nesprávne nastavené testovanie a nekontrolovala presnosť a úplnosť údajov v monitorovacích systémoch. "Tieto zlyhania sú neprijateľné a vystavujú banku a komunitu rizikám, ktorým sa dá vyhnúť, najmä preto, že náprava trvala tak dlho,“ povedal Mark Steward, výkonný riaditeľ FCA.



HSBC tieto zistenia nespochybnila, čo malo za následok zníženie pokuty z pôvodných 91 miliónov GBP, uviedol regulátor. "Sme radi, že sme vyriešili túto záležitosť, ktorá súvisí so starými systémami a kontrolami HSBC proti praniu špinavých peňazí v Spojenom kráľovstve," uviedol hovorca HSBC vo vyhlásení.



Banka musela po sérii škandálov v minulosti globálne sprísniť kontroly prania špinavých peňazí.



(1 EUR = 0,85208 GBP)