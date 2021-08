HSBC kúpi v rámci expanzie poistné aktíva spoločnosti Axa v Singapure

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Singapur 16. augusta (TASR) - Nadnárodná banka HSBC kúpi poistné aktíva spoločnosti Axa v Singapure za 575 miliónov USD (488,74 milióna eur). Je to súčasť jej plánu expanzie v Ázii.Banka vo februári uviedla, že investuje 3,5 miliardy USD do podnikania v oblasti správy aktív a osobného bankovníctva v Ázii a zároveň presunie financie z niektorých menej výnosných aktív v Európe a Severnej Amerike.HSBC sa snaží vygenerovať vyššie tržby z poplatkov, ktoré získava z predaja produktov zákazníkom. Zápasí so slabšími príjmami z úverov v prostredí nízkych úrokových sadzieb.Generálny riaditeľ HSBC Holdings Noel Quinn označil akvizíciu za "". Podľa neho demonštruje ambíciu banky rásť v oblasti správy majetku v Ázii a považuje ju za jednu z príležitostí na vyšší rast a vyššiu návratnosť.Spoločnosť Axa vo vyhlásení uviedla, že dohoda podlieha schváleniu regulačnými úradmi a pravdepodobne sa uzavrie do 4. štvrťroka tohto roka.Axa Singapore mala čistý majetok v hodnote 474 miliónov USD, ročný príjem z nového poistného 85 miliónov USD a hrubé predpísané poistné 739 miliónov USD.Podľa HSBC akvizícia povedie ku vzniku siedmej najväčšej životnej poisťovne a štvrtej najväčšej retailovej zdravotnej poisťovne s viac ako 600.000 platnými poistnými zmluvami pokrývajúcimi životné, zdravotné a majetkové a úrazové poistenie.Predaj je súčasťou snáh spoločnosti Axa o zefektívnenie podnikania v rámci reštrukturalizácie, ktorú spustil generálny riaditeľ Thomas Buberl. Tento proces zahŕňa predaj aktív v niektorých krajinách a na niektorých trhoch.Quinn dodal, že HSBC minulý mesiac skúmala tri alebo štyri akvizície v Ázii mimo Číny. V máji a v júni HSBC predala divízie retailového bankovníctva v USA a Francúzsku, pričom pri predaji francúzskej jej vznikla strata približne 2,3 miliardy USD.(1 EUR = 1,1765 USD)