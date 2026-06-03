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HSF System SK postavilo nový Hornbach v Trnave
Spoločnosť HSF System SK zabezpečila generálnu dodávku rozsiahleho obchodného centra Hornbach v Trnave.
Autor OTS
Trnava 3. júna (OTS) - Zákazníci ju môžu navštevovať už od apríla tohto roka. Investorom projektu 17,1 milióna eur bez DPH bola spoločnosť Hornbach Immobilien SK-BW.
Spoločnosť HSF System SK z medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System zabezpečila kompletnú výstavbu areálu vrátane podzemného parkovania, technológií a infraštruktúry. „Takto rozsiahly projekt si vyžaduje perfektnú koordináciu stavebných aj technologických častí. Dôležité pre nás bolo, aby celý objekt fungoval bez problémov už od otvorenia a zákazníkom priniesol skutočne komfortné a praktické prostredie,“ hovorí Tomáš Mydlo, výrobný riaditeľ HSF System SK.
HSF System SK realizovalo generálnu dodávku od júna 2025 do apríla 2026. Obchodné centrum s celkovou predajnou plochou 17 600 m² zahŕňa hlavnú predajňu, vonkajšie záhradné centrum a rozsiahlu Drive-In zónu s plochou 5 500 m². Stavbu dopĺňajú podzemné garáže pre 88 vozidiel, spevnené plochy a komunikácie a vodné stavby.
Nový Hornbach vznikol v nákupno-priemyselnej zóne pri trnavskom obchvate ponúka zákazníkom komfortné zázemie a široký sortiment výrobkov. Nová predajňa myslí aj na moderné technológie a energetickú úspornosť, napríklad prostredníctvom LED osvetlenia či systému rekuperácie tepla.
Spoločnosť HSF System SK z medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System zabezpečila kompletnú výstavbu areálu vrátane podzemného parkovania, technológií a infraštruktúry. „Takto rozsiahly projekt si vyžaduje perfektnú koordináciu stavebných aj technologických častí. Dôležité pre nás bolo, aby celý objekt fungoval bez problémov už od otvorenia a zákazníkom priniesol skutočne komfortné a praktické prostredie,“ hovorí Tomáš Mydlo, výrobný riaditeľ HSF System SK.
HSF System SK realizovalo generálnu dodávku od júna 2025 do apríla 2026. Obchodné centrum s celkovou predajnou plochou 17 600 m² zahŕňa hlavnú predajňu, vonkajšie záhradné centrum a rozsiahlu Drive-In zónu s plochou 5 500 m². Stavbu dopĺňajú podzemné garáže pre 88 vozidiel, spevnené plochy a komunikácie a vodné stavby.
Nový Hornbach vznikol v nákupno-priemyselnej zóne pri trnavskom obchvate ponúka zákazníkom komfortné zázemie a široký sortiment výrobkov. Nová predajňa myslí aj na moderné technológie a energetickú úspornosť, napríklad prostredníctvom LED osvetlenia či systému rekuperácie tepla.