HSF System SK postavilo v Nitre XXXLutz s 20 metrovým átriom
Stavebná spoločnosť HSF System SK, člen medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System z holdingu PURPOSIA Group, realizovala generálnu dodávku nového obchodného domu XXXLutz v Nitre.
Autor OTS
Nitra 4. novembra (OTS) - Budova sa nachádza v lokalite Na Pasienkoch pri Priemyselnom parku Sever. Investorom projektu je RAS Immobilien SK s.r.o., ktorá sa zameriava na development a správu obchodných a administratívnych nehnuteľností.
Rozsah projektu zahŕňal nielen samotnú halovú budovu s plochou 5 092 m², ale aj 10 101 m² spevnených plôch a komunikácií a vodné stavby. „Projekt bol pre nás zaujímavou výzvou z hľadiska technických riešení aj koordinácie. Teší nás, že sme mohli byť generálnym dodávateľom stavby, ktorá prináša do Nitry moderné a udržateľné nákupné priestory,“ uviedol Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System SK.
Investícia priniesla moderný objekt s celkovou plochou 14 600 m², 20-metrovým átriom a výraznými svetelnými prvkami na fasáde. Výstavba zahŕňala aj riešenia šetriace životné prostredie. Na streche je nainštalovaných 394 fotovoltických panelov, ktoré pokrývajú približne 17 % spotreby elektrickej energie. Odvod dažďovej vody je v areáli riešený čerpacími stanicami, ktoré ju smerujú do potoka Jelšina a do odparovacieho jazierka so zabezpečeným prepadom.
Na prízemí sa nachádza sortiment bytových doplnkov s rozlohou 4 140 m². Prvé poschodie patrí kuchynskému štúdiu, matracovému štúdiu a nábytku na ploche vyše 4 616 m². Počet bytových doplnkov narástol o zhruba 1 800 položiek, takže v ponuke je teraz približne 7 000 rôznych produktov. Pre návštevníkov je pripravených 129 parkovacích miest. „Nový obchodný dom ponúka zákazníkom predajnú plochu väčšiu približne o 50 % oproti pôvodnej prevádzke v Centro Nitra. Projekt zároveň vytvoril 53 nových pracovných miest v oblasti obchodu, služieb a logistiky“, uviedol Michal Karcol zo spoločnosti RAS Immobilien SK.
