HSF System SK zmeralo svoju uhlíkovú stopu
Rozvíja ďalšie opatrenia pre udržateľnejšiu výstavbu.
Autor OTS
Žilina, 19. novembra (OTS) – Medzinárodná stavebná skupina HSF System, ktorá je súčasťou holdingu PURPOSIA Group, dlhodobo vníma princípy ESG ako prirodzenú súčasť svojho podnikania. V roku 2024 podnikla ďalšie kroky na znižovanie svojho environmentálneho dopadu, spresnila výpočet uhlíkovej stopy a rozšírila opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a cirkulárnej výstavby.
V Českej republike dosiahla uhlíková stopa spoločnosti HSF System hodnotu 164,58 tCO₂ na jedného zamestnanca. Predstavuje to pokles o 54 % oproti roku 2023. Sesterská spoločnosť HSF System SK, ktorá údaje analyzovala po prvý raz, vykázala hodnotu 177,09 tCO₂ na zamestnanca. Výpočet vykonali spoločnosti Green0meter a ČSOB Advisory podľa medzinárodného štandardu GHG Protocol. „Podľa nás je potrebné vytvoriť legislatívu, ktorá bude investorov aj stavebné firmy motivovať k udržateľnejším riešeniam a k znižovaniu uhlíkovej stopy budov počas celého ich životného cyklu, nielen počas prevádzky. Dôležité je tiež stanoviť jasné metodiky na hodnotenie životného cyklu budov (LCA) a nastaviť systém podpory pre projekty, ktoré tieto princípy uplatňujú v praxi,“ uvádza Petra Cichoňová, manažérka ESG zo stavebnej skupiny HSF System.
V roku 2024 sa stavebná skupina HSF System zamerala na zdokonalenie zberu a štruktúrovania ESG dát, čo viedlo k kvalitnejšiemu ESG reportingu. K významným krokom v oblasti znižovania emisií patrila inštalácia fotovoltaickej elektrárne na ostravskom sídle a zakúpenie prvých elektromobilov do firemného vozového parku. Skupina tiež nadviazala užšiu spoluprácu so svojím spracovateľom odpadov s cieľom optimalizovať procesy a minimalizovať množstvo odpadu. V rámci posilňovania zodpovednosti v dodávateľskom reťazci skupina HSF System zaviedla Etický kódex pre dodávateľov. „Snažíme sa, aby naše podnikanie bolo dlhodobo udržateľné. Nerobíme to preto, že by sme museli, ale preto, že nám to dáva zmysel. ESG reportujeme dobrovoľne, fotovoltaická elektráreň na streche nášho sídla v Ostrave nám už dnes pokrýva tretinu spotreby, skúmame cirkulárne princípy vo výstavbe, znižujeme uhlíkovú stopu a hľadáme ďalšie spôsoby, ako stavať s menším dopadom na životné prostredie,“ hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.
HSF System ako generálny dodávateľ stavieb zohľadňuje princípy udržateľnosti vo všetkých fázach životného cyklu budovy. V projekčnej fáze sa zameriava na efektívny návrh konštrukcií a optimálne využitie materiálov. Vďaka digitalizácii dokáže presnejšie plánovať a tým znižovať nadbytočné množstvo materiálu a odpadu. Skupina vidí veľký potenciál aj v modulárnej výstavbe a prefabrikácii, ktoré zefektívňujú proces výstavby a znižujú jej dopad na životné prostredie. „Aktívne sa tiež podieľame na odborných iniciatívach. Sme členom expertného tímu v Zväze podnikateľov vo stavebníctve, v ktorom sa zapájame do tvorby metodiky ESG vo stavebníctve,“ dopĺňa Petra Cichoňová, ktorá sa tiež stane ambasádorkou kampane #BuildingLife pod záštitou Českej rady pre šetrné budovy, ktorej súčasťou je i HSF System.
Stavebná skupina HSF System spolupracuje na vývoji 3D tlače betónu. So VŠB – Technickou univerzitou v Ostrave sledovala napätosť bezšpárových podláh, ktoré prispievajú k udržateľnejšej výstavbe. Na Žilinskej univerzite v Žiline prebiehal výskumný projekt týkajúci sa energetickej efektívnosti budov. Za rok 2025 stavebná skupina HSF System získala od spoločnosti Deloitte ocenenie za najlepšie riadené firmy Best Managed Companies v Česku aj na Slovensku.
