V Hontianskych Tesároch obnovili aj kultúrny dom

Hontianske Tesáre 13. decembra (TASR) – Komunitné centrum v Hontianskych Tesároch v okrese Krupina má nové priestory. Vznikli rekonštrukciou nevyužitých priestorov zdravotného strediska. Obec na to získala príspevok vo výške 42.933 eur prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Zlatá cesta.



"Stredisko je po kontrole hygienikov a následných úpravách pripravené na ordinovanie. Aktuálne tam hľadáme obvodného lekára," uviedla pre TASR starostka Dana Kohútová.



Počas obnovy zdravotného strediska začali ešte v polovici tohto roku so stavebnými prácami na rekonštrukcii a energetickej optimalizácii kultúrneho domu, v objekte ktorého sa nachádza aj obecný úrad. "Na úrade sme počas stavebných prác pracovali v sťažených podmienkach, ale chod bol zastavený len počas prerábania elektrických rozvodov a vodárenských prác," konštatovala starostka.



Kultúrny dom skolaudovali v októbri a do vynovených priestorov presťahovali materskú školu a jednu triedu základnej školy. "Konečne nám prešiel projekt na obnovu budovy ZŠ s MŠ, kde máme schválenú dotáciu vo výške 120.650 eur, takže momentálne prebiehajú práce na tejto budove," dodala Kohútová.



Tento rok postavili v obci aj multifunkčné ihrisko a zrekonštruovali požiarnu zbrojnicu. Práce na týchto objektoch sú však pre problémy dodávateľov stále neukončené.



"Z vlastných zdrojov sa nám navyše podarilo zrekonštruovať oplotenia piatich cintorínov, opraviť detské ihriská v Šipiciach a Báčovciach, dom smútku v Šipiciach a pracujeme na úpravách vnútorných priestorov v kultúrnom dome vo Dvorníkoch," uzatvorila starostka.