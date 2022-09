Huawei ICT Truck Roadshow

Bratislava 14. septembra (OTS) - Spoločnosť Huawei opäť predstavila ICT Roadshow Truck. Kamión vybavený celým radom produktov, portfólií a riešení IKT sa na svojej ceste po Európe zastavil aj v Bratislave. Vozidlo predviedlo celý rad produktov, portfólií a riešení IKT. Návštevníci v ňom mohli nájsť ukážky tried a campusov, technológie pre hybridné vzdelávanie, digitálne finančné centrá alebo smart elektrárne.Mariana Trstíková, PR Manažérka Huawei na Slovensku sa vyjadrila: „Kamión s IKT riešeniami je rozdelený na dve hlavné oblasti – riešenia a demo ukážky. V rámci riešení kamión obsahuje: CSR projekty ako Seeds for the future, Tech4All, 1000 Dreams, oblasť vzdelávania – Smart Classroom, Smart Campus, a ďalšie oblasti ako elektrická energia, financie, e- Government. Huawei prináša pre školy riešenie Huawei CloudCampus, agilné, spoľahlivé, inteligentné, otvorené a bezpečné, ideálne pre plne bezdrôtovú, inteligentnú kampusovú sieť, spĺňa všetky požiadavky pre moderné vyučovanie. Riešenie inteligentného vzdelávania využíva Huawei IdeaHub ako vstup do výučby a spolupracuje s priemyselnými partnermi s cieľom poskytnúť zákazníkom digitálne, online a offline inovatívne vyučovacie skúsenosti a uľahčiť zdieľanie vysokokvalitných vzdelávacích zdrojov.Technológie dátových úložísk sa využívajú napríklad aj na Slovensku. Rudolf Hruška, CTO Datacenter Solutions Huawei túto spoluprácu približuje:Úplné dátové centrá Huawei sú navrhnuté tak, aby obnovili digitálnu infraštruktúru a urýchlili digitálnu transformáciu a pomohli zákazníkom rozvíjať dátové centrá. Cloudy Huawei poskytujú stabilné, spoľahlivé, bezpečné a inovatívne cloudové služby, umožňujúce aplikácie, dáta, slúžia ako základ inteligentného sveta a podporujú inkluzívnu AI, ktorá je cenovo dostupná, ľahko použiteľná a spoľahlivá.Od mája do septembra 2022 roadshow navštívi: Poľsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Bulharsko, Grécko, Turecko, Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Česko, Slovensko a Maďarsko.