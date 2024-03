Huawei minulý rok zvýšil svoj čistý zisk na 12 miliárd dolárov

Peking 29. marca (TASR) - Čínsky telekomunikačný gigant Huawei dosiahol v minulom roku silný rast napriek technologickým sankciám zo strany USA. Výrazne sa zvýšil obchod so súkromnými zákazníkmi, v oblasti cloud computingu aj v automobilovom sektore, oznámila spoločnosť v piatok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Celkovo dosiahla juhočínska spoločnosť v roku 2023 tržby vo výške približne 97,8 miliardy amerických dolárov (90,46 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 9,63 % v porovnaní s predminulým rokom. Čistý zisk sa zvýšil o viac ako 140 % na približne 12 miliárd USD. Obchodná činnosť so súkromnými zákazníkmi vzrástla o 17,3 %.



Huawei sa úspešne vrátil na trh s mobilnými telefónmi, kde jeho podnikanie v oblasti smartfónov tvrdo zasiahli americké kontroly vývozu technológií do Číny, ktoré Washington zaviedol v roku 2019. Koncom leta minulého roka uviedla firma na trh nový smartfón Mate 60, ktorý sa stal vážnym konkurentom pre iPhone od americkej spoločnosti Apple.



Za prvých šesť týždňov tohto roka predaj iPhonov v Číne v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o 24 %, zatiaľ čo predaj Huawei vzrástol o 64 %, oznámila začiatkom marca analytická spoločnosť Counterpoint Research.



(1 EUR = 1,0811 USD)