Huawei plánuje postaviť svoj prvý závod mimo Číny vo Francúzsku

Paríž 27. februára (TASR) - Čínsky koncern Huawei chce postaviť svoj prvý závod mimo Číny vo Francúzsku. Vyrábať v ňom bude techniku pre siete novej generácie (5G) pre európsky trh, ako uviedol predseda správnej rady koncernu Liang Chua vo štvrtok v Paríži.



Vysoko automatizovaný závod na začiatku zamestná 500 ľudí a ročne vyrobí vybavenie v hodnote 1 miliardy eur. Výška investície predstavuje minimálne 200 miliónov eur.



Huaweiu však hrozí, že sa na výstavbe sietí 5G v Európe nebude môcť podieľať v takej miere, ako by chcel. Britská vláda rozhodla a Európska komisia (EK) navrhla, aby bola účasť Huaweiu na výstavbe sietí prinajmenšom výrazne obmedzená. Koncern sa označuje ako rizikový dodávateľ, ktorý by sa nemal podieľať na základnej infraštruktúre sietí. Nie je jasné, či by produkcia v Európe vylepšila postavenie Huaweiu.



Predovšetkým americká vláda tlačí na spojencov v Európe, aby Huawei úplne vylúčili z výstavby 5G sietí. Washington tvrdí, že koncern predstavuje bezpečnostné riziko, pretože môže byť čínskou vládou donútený na spoluprácu pri špionáži alebo sabotáži. Huawei obvinenia odmieta.