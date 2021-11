Huawei predá divíziu serverov, je zaradený na americkú čiernu listinu

Šen-čen 2. novembra (TASR) - Čínsky telekomunikačný gigant Huawei Technologies dosiahol pokrok na rokovaniach o predaji svojej divízie serverov x86 bližšie nešpecifikovanému konzorciu. Dôvodom predaja je zaradenie firmy Huawei na čiernu listinu v USA, čo spoločnosti sťažilo nákup procesorov od americkej firmy Intel. Informovala o tom v utorok agentúra Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Presnú hodnotu transakcie nebolo možné zistiť, ale pravdepodobne pôjde o miliardy jüanov, uviedli.



V uplynulých mesiacoch sa objavilo niekoľko potenciálnych kupcov z vládneho a súkromného sektora. Spoločnosť Henan Information Industry Investment, štátna firma so sídlom v Čeng-čou, ktorá je partnerom serverového biznisu Huawei, je horúcim kandidátom, povedal jeden zo zdrojov. Do rozhovorov sa zapojil aj výrobca spotrebnej elektroniky Huaqin Technology a spoločnosť, ktorá spravuje aktíva a reprezentuje vládu provincie Chu-pej. Nie je jasné, či sa tieto spoločnosti uchádzajú o serverovú divíziu samostatne alebo ako súčasť rovnakého konzorcia.



Huawei tieto správy odmietol komentovať. Potenciálni kupci nereagovali na žiadosti o komentár.



Huawei, kedysi šampión s dominantnými pozíciami v oblasti mobilných telefónov a komunikačných zariadení, musel prepracovať svoje operácie po tom, ako predchádzajúca administratíva exprezidenta Donalda Trumpa začala rozsiahlu kampaň proti čínskej spoločnosti v roku 2018. Huawei pred rokom predal svoju značku smartfónov Honor konzorciu pod vedením vlády v Šen-čene za nezverejnenú sumu, pretože USA zakázali americkým firmám, ako je Qualcomm, dodávať čínskemu gigantu určité komponenty vrátane čipov.



Vývozné obmedzenia si vyžiadali finančnú daň. Spoločnosť Huawei oznámila, že tržby v 3. štvrťroku klesli už štvrtý kvartál po sebe, a to o 38 % na 135 miliárd jüanov (18,22 miliardy eur).



Serverová divízia x86 nie je kľúčovou divíziou spoločnosti Huawei. Spoločnosť vyvinula vlastné servery pre svoje podnikanie v oblasti cloud computingu, poháňané procesormi založenými na ARM, ktoré využívajú technológiu Kunpeng od Huawei.



Huawei si vybudoval silné obchodné vzťahy s vládou podporovanými firmami v provincii Che-nan a podľa nemenovaných zdrojov založil dcérsku spoločnosť s názvom Xfusion v hlavnom meste provincie Čeng-čou s cieľom rozvíjať podnikanie súvisiace s technológiami založenými na Kunpeng.



Oddelenie divízie x86 jej môže poskytnúť viac príležitostí na rast. Výrobca smartfónov Honor uviedol, že jeho oddelenie od spoločnosti Huawei mu umožnilo obnoviť obchodné vzťahy s hlavnými dodávateľmi, pretože sa naň už nevzťahujú obmedzenia v USA.



(1 EUR = 7,4077 CNY)