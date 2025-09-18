< sekcia Ekonomika
Huawei predstavuje novú technológiu v oblasti čipov
Autor TASR
Šanghaj 18. septembra (TASR) - Čínsky technologický gigant Huawei vo štvrtok prvýkrát načrtol svoje dlhodobé plány v oblasti čipov. Chce uviesť na trh výkonné výpočtové zostavy, ktoré umožnia čipom pripájať sa vysokou rýchlosťou. Uviedol to vo štvrtok jeden z vedúcich pracovníkov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Vláda v Pekingu sa snaží posilniť domáce schopnosti v oblasti umelej inteligencie (AI) a znížiť závislosť od západných firiem. Huawei vo štvrtok uviedol, že spustí najvýkonnejšie výpočtové klastre na svete, čo poukazuje na snahu Číny odstaviť zahraničných dodávateľov polovodičov, ako je Nvidia.
V oznámení, ktoré prelomilo roky tajomstva o čínskom priemysle čipov a ktoré by mohlo zvýšiť pozíciu Pekingu v americko-čínskej vojne o technologickú nadvládu, spoločnosť Huawei podrobne popísala časové harmonogramy pre svoje čipy umelej inteligencie Ascend a serverové čipy Kunpeng.
Eric Sü, súčasný rotujúci predseda predstavenstva spoločnosti Huawei, v prezentácii odhalil, že spoločnosť má teraz vlastnú pamäť s veľkou šírkou pásma. Ide o technológiu, ktorej v súčasnosti dominujú juhokórejské spoločnosti SK Hynix a Samsung Electronics.
Na výročnej konferencii Huawei Connect v Šanghaji uviedol, že Huawei má v úmysle uviesť na trh zariadenia Atlas 950 a Atlas 960 s názvom SuperPoD v rámci uspokojenia „dlhodobého dopytu po výpočtovej technike“.
Produkty sa použijú na integráciu tisícok čipov Huawei, čím sa výrazne zvýši výpočtový výkon, ktorý je základom rôznych aplikácií umelej inteligencie.
Očakáva sa, že budú uvedené na trh vo 4. štvrťroku 2026, prípadne v priebehu roka 2027.
Čína v predchádzajúcich týždňoch zintenzívnila opatrenia zamerané na spoločnosť Nvidia, dominantného svetového výrobcu čipov pre umelú inteligenciu. Zároveň propagovala domácu výrobu čipov.
Čínske úrady v pondelok (15. 9.) obvinili spoločnosť Nvidia z porušenia protimonopolného zákona. Regulačný úrad takisto nariadil popredným čínskym technologickým firmám, aby zastavili nákupy čipov Nvidia s umelou inteligenciou a zrušili existujúce objednávky, uvádza sa v správe Financial Times.
Oznámenie spoločnosti Huawei bude pravdepodobne vnímané ako starostlivo načasované s cieľom dosiahnuť maximálny efekt pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v piatok (19. 9.). Stretnutie nasleduje po ukončení rokovaní amerických a čínskych obchodných vyjednávačov tento týždeň.
