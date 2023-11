Huawei presunie technológie pre autá do spoločnej firmy s Changan Auto

Peking 26. novembra (TASR) - Čínsky telekomunikačný koncern Huawei presunie operácie v oblasti technológií pre autá do novej spoločnej firmy s automobilkou Changan Auto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Huawei v nedeľu oznámil, že presunie kľúčové technológie a zdroje úspešnej divízie inteligentných systémov pre autá do nového spoločného podniku, v ktorom bude až 40 % vlastniť automobilka Changan Auto. Nová firma sa bude zaoberať výskumom a vývojom, výrobou, predajom a servisom riešení v oblasti inteligentných systémov pre autá, uviedol Huawei.



"Nová spoločnosť bude spolupracovať s partnermi na podpore inovácií a vedúceho postavenia v oblasti inteligentných automobilových technológií a na podpore prosperity a rozvoja automobilového priemyslu."



Šéf divízie inteligentných automobilových riešení Huawei Jü Čcheng-tung na slávnostnom podpise v Šen-čene uviedol, že koncern bude spolupracovať s viacerými automobilkami, aby "využil príležitosti elektrifikácie a inteligentnej transformácie automobilového priemyslu".



Huawei opakovane vyhlásil, že nevyrába autá sám, ale len pomáha iným výrobcom automobilov vyrábať lepšie vozidlá. Aktuálne spolupracuje so spoločnosťou Changan, ako aj s ďalšími firmami vrátane Seres Group. Huawei a Seres spoločne vyrábajú autá značky Aito. Huawei tiež spoločne s čínskou automobilkou Chery vyrobil sedan S7 pod novou značkou Luxeed.