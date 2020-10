Huawei rokuje o predaji častí svojej divízie smartfónov Honor

Hongkong 14. októbra (TASR) - Čínsky koncern Huawei Technologies rokuje so spoločnosťou Digital China Group a ďalšími uchádzačmi o predaji častí svojej divízie smartfónov Honor. Hodnota transakcie by mohla dosiahnuť až 25 miliárd jüanov (3,15 miliardy eur), uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Huawei mení svoje priority pre sankcie v USA. Plánuje sa sústrediť skôr na drahšie telefóny ako na lacnejšiu značku Honor.



O aktívach, ktoré sa majú predať, sa ešte len rozhoduje, môžu však zahŕňať značku Honor, časti výskumu a vývoja a s tým súvisiace obchodné aktivity v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, uviedli dva zdroje.



Môže ísť o predaj za hotovosť, ale výsledná suma by mohla byť nakoniec menšia, medzi 15 až 25 miliardami CNY, povedal jeden zo zdrojov.



Spoločnosť Digital China, hlavný distribútor telefónov Honor, je horúcim kandidátom na kúpu tejto značky. Medzi ďalších potenciálnych kupcov patria čínsky výrobca elektroniky TCL a konkurenčný výrobca smartfónov Xiaomi, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože rozhovory sú dôverné.



Koncern Huawei, najväčší svetový dodávateľ telekomunikačných zariadení a druhý najväčší výrobca smartfónov, odmietol túto správu komentovať, rovnako ako TCL. Digital China a Xiaomi neodpovedali na žiadosti o komentár.



Značku Honor založil Huawei v roku 2013, ale väčšinou funguje nezávisle od materskej spoločnosti.



Podľa analytikov bude predaj Honor prospešný ako pre samotnú značku, tak pre jej dodávateľov a čínsky elektronický priemysel. Ak totiž získa nezávislosť, na jeho nákup komponentov sa už nebudú vzťahovať americké sankcie proti Huawei.



Americká vláda vlani umiestnila Huawei na takzvanú čiernu listinu pre tesné väzby jeho vedenia na vládu v Pekingu. To bráni americkým firmám obchodovať s čínskym koncernom, ktorý opakovane odmietol tvrdenia, že predstavuje bezpečnostné riziko pre USA.



V máji Washington oznámil nové pravidlá, ktorých cieľom je obmedziť schopnosť Huawei obstarávať si dôležité čipy pre sieťové zariadenia a smartfóny pre novú sieť 5G.



Honor predáva svoje telefóny online prostredníctvom vlastných webových stránok a tiež prostredníctvom maloobchodov, takzvaných tretích strán. Konkuruje spoločnostiam Xiaomi, Oppo a Vivo na trhu telefónov nižšej triedy v Číne. Jeho telefóny sa predávajú aj v juhovýchodnej Ázii a Európe.



Podľa odhadu výskumnej spoločnosti Canalys predstavovali smartfóny značky Honor 14,6 milióna alebo 26 % z celkového počtu 55,8 milióna smartfónov, ktoré Huawei predal v 2. štvrťroku tohto roka.



Marže telefónov nižšej triedy však môžu byť veľmi malé. Honor minulý rok dosiahol čistý zisk necelých 5 miliárd CNY a tržby zhruba 70 - 80 miliárd CNY, povedal jeden zo zdrojov.



Ak bude spoločnosť Digital China, ktorá je tiež partnerom Huawei v oblasti cloud computingu a pri ďalšom podnikaní, úspešná a získa Honor, plánuje financovať jeho kúpu väčšinou bankovými pôžičkami. Toto financovanie by si mala zabezpečiť v nadchádzajúcich týždňoch.